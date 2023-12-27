Украинские дроны-камикадзе из Кривого Рога готовятся к серийному производству

Уже скоро самолеты-камикадзе Cobra будут помогать выявить технику агрессора на фронте. БПЛА, которые разработала и производит группа криворожских инженеров, уже прошли тестирование военных и имеют дальность в 300 км.

Каковы планы модернизации беспилотников, можно ли расширить их функционал и производить серийно – об этом медиа «Фокус» рассказал один из руководителей проекта Cobra Виталий Брызгалов.

Cobra – это дрон автономной модификации. Приглушить его невозможно, поэтому применение БПЛА станет эффективным в качестве мишени-приманки для российских средств ПВО. Схема проста: техника врага отрабатывает, ее «засекают» ВСУ, а затем уничтожают. Не так давно дрон «научился» выдерживать нагрузку, идентичную обычным самолетам, а максимум скорости сместился до показателя 400-500 км/ч. Этого разработчики достигли благодаря усовершенствованию двигателя и конструкции из прочной стали.

Из соображений безопасности производственные мощности БПЛА Cobra находятся в разных точках Днепропетровской области и засекречены. По словам разработчиков, полная сборка дрона может занять три часа при привлечении десяти инженеров и может производиться даже в гараже. Этот процесс включает все этапы, даже сборку двигателя.

«Если все будет хорошо, то уже в январе-феврале мы сможем производить сто самолетов в месяц. Далее можно масштабировать количество самих производств, передавать комплектующие по лицензии или просто желающим, которые будут собирать их у себя где-нибудь в другом месте. То есть одно скрытое предприятие из десяти сборщиков может собирать сто самолетов в месяц, то есть три-три с половиной раза в день», — сообщил в интервью разработчик Cobra.

Изготовление эффективного беспилотника с такими характеристиками, что полностью удовлетворят военных – процесс длительный и нуждался в десятках прототипов и почти 50 «испытуемых» БПЛА для испытаний. Уже в январе самолеты-камикадзе будут у военных. Именно они выбирают направления, где целесообразно провести тестирование БПЛА в реальных условиях. Раньше их отрабатывали так, чтобы были возможности безопасности зафиксировать все летные и технические характеристики.

Денежные средства на проект Cobra дает ряд предпринимателей-инвесторов. Имен разработчики пока не афишируют, но слухи в профессиональном сообществе намекают на непосредственное участие волонтера и предпринимателя Юрия Голика. По данным источников, созданный им и партнерами фонд инвестирует в военные стартапы и делится экспертными знаниями в новой для страны отрасли. В аккаунте предпринимателя в Facebook есть ряд публикаций о беспилотниках с упоминанием Виталия Брызгалова.