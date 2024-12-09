Украинские дроны объединят в единую систему: что готовят США и Германия

Особенностью нового ПО является возможность объединять дроны разных производителей в общую архитектуру, что обеспечивает интеграцию всех беспилотных систем на единой платформе.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о сотрудничестве с американской компанией Auterion. Целью этого сотрудничества является разработка общих операционных стандартов для управления автономными дронами.

Об этом сообщил Financial Times.

Генеральный директор Auterion Лоренц Майер отметил: "В современных условиях перехода от пилотируемых к беспилотным системам крайне важно, чтобы автономные системы могли взаимодействовать друг с другом".

Система управления Auterion уже используется для украинских беспилотников. Ее особенностью является возможность объединять дроны разных производителей в общую архитектуру, что обеспечивает интеграцию всех беспилотных систем на единой платформе.

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Директор по цифровым технологиям Rheinmetall Тимо Хаас указал на проблему разнообразия беспилотных систем в Украине:

“Там эксплуатируется более двухсот разных беспилотных воздушных систем. Их подготовка требует больших затрат и времени, а совместимость систем остается неопределенной”.

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Он добавил, что создание унифицированной операционной системы позволит эффективно масштабировать и развертывать эти системы в боевых условиях. По данным Financial Times, Auterion является частью инициативы Министерства обороны США по разработке стандартов с открытым кодом для автономных систем. В компании считают, что сотрудничество с Rheinmetall будет способствовать продвижению аналогичных стандартов среди стран-членов НАТО.

"Если бы у каждой страны НАТО был свой собственный стандарт связи для беспилотников, НАТО не смогло бы воевать вместе", — подчеркнул Майер.

Напомним, что США планируют разработать новую систему для HIMARS с дальностью более 1000 километров. Новая ракета предназначена для запуска из автономных систем и будет иметь большие размеры по сравнению с имеющимися боеприпасами, например системой M270, длина которых составляет около 4 метров.