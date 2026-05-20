Украинские дроны парализовали четверть нефтепереработки РФ — Reuters

Украинские атаки ударили по ключевым НПЗ России / © из соцсетей

Реклама

Практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы в центральной части России вынуждены были полностью или частично остановить производство горючего после последних атак украинских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и официальные данные.

По информации агентства, суммарная мощность приостановивших или сокративших работу НПЗ превышает 83 млн тонн в год — это около 238 тысяч тонн в сутки. Таким образом, под ударом оказалась около четверти всех нефтеперерабатывающих мощностей России.

Реклама

Речь идет о ключевых предприятиях, обеспечивающих более 30% производства бензина в РФ и около 25% дизельного горючего.

После ударов по НПЗ Россия потеряла четверть нефтеперерабатывающих мощностей

Среди атакуемых объектов — Киришский НПЗ в Ленинградской области, Московский нефтеперерабатывающий завод, а также предприятия в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле.

В частности, один из крупнейших НПЗ России — Киришский завод мощностью 20 млн тонн в год — полностью остановлен еще с 5 мая. Другой крупный завод, НОРСИ («Нижегороднефтеоргсинтез») с мощностью 17 млн тонн в год, подвергся атаке 20 мая. Пока неизвестно, удалось ли предприятию хотя бы частично возобновить работу.

Россия ограничила экспорт бензина

На фоне ударов Москва уже ввела запрет на экспорт бензина — ограничения будут действовать с апреля по конец июля.

Реклама

Reuters отмечает, что Украина существенно усилила атаки на энергетическую инфраструктуру РФ. С начала года количество ударов по российским НПЗ фактически удвоилось. Кроме заводов под атаки также попадают нефтепроводы и хранилища.

Такие удары оказывают дополнительное давление на российский бюджет, ведь доходы от нефти и газа обеспечивают около четверти поступлений в федеральную казну РФ.

Новости партнеров