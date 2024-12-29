Украинские дроны со спаренными дробовиками: инновация в борьбе с БПЛА

Дробные пули не имеют большой мощности, но широкий радиус действия значительно повышает шансы попасть в цель.

Уничтожение дронов в войне России против Украины стало одним из ключевых приоритетов для обеих сторон. Однако последняя разработка украинцев — беспилотник с установленными спаренными дробовиками может изменить подход к борьбе с враждебными БПЛА.

Об этом пишет Forbes.

"Установив спаренные дробовики на дроны, украинцы могут выслеживать российские дроны в воздухе — задолго до того, как они станут представлять опасность для войск на земле", — отмечает Forbes.

Конструкция имеет логичный смысл. Хотя дробные пули не имеют большой мощности, широкий радиус действия значительно повышает шансы попасть в цель. Для повреждения хрупкого дрона достаточно нескольких металлических шариков.

Дрон-винчестер

Эта идея уже нашла подтверждение на практике: 27 декабря в сети появилось видео, на котором украинские беспилотники с дробовиками успешно сбивают другие дроны.

Напомним, что Украина может начать использовать "дроны-обманки", что позволит создать для России такое же психологическое давление, которое ежедневно испытывают украинцы из-за российских атак.