F-16 / © Associated Press

Реклама

Украинские истребители F-16 более трех недель не имели достаточного количества ракет американского производства, необходимых для уничтожения российских беспилотников и крылатых ракет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

По данным собеседников агентства, дефицит вооружения длился с конца ноября по середину декабря, именно тогда, когда Россия готовилась к масштабной зимней воздушной кампании против Украины.

Реклама

Речь идет о ракетах класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder, которыми оснащаются истребители F-16 для перехвата воздушных целей. На момент приостановки поставок в Украину оставалось лишь ограниченное количество таких ракет для всего эскадрона самолетов.

Из-за нехватки боеприпасов украинские пилоты вынуждены были использовать бортовые пушки для уничтожения беспилотников, выполняя преимущественно дневные боевые вылеты. Ночные миссии были гораздо опаснее, ведь большинство российских атак дронами происходит именно в темное время суток.

По словам источников, пилоты также пытались повторно использовать не сработавшие во время предварительных запусков ракеты после технического обслуживания.

Ситуацию удалось частично стабилизировать в декабре, когда Украина получила новые партии ракет AIM-9 от партнеров. Источники не раскрывают, какие страны передали эти боеприпасы.

Реклама

В то же время, другие собеседники Reuters отметили, что Германия и Канада в последние месяцы поставляли ракеты Sidewinder Украине, а Канада подтвердила передачу дополнительных ракет AIM-9 со составов своих вооруженных сил.

Истребители F-16, переданные Украине европейскими союзниками в 2024 году, стали важной частью системы противовоздушной обороны. По данным источников, украинские пилоты этих самолетов уже перехватили около 2000 российских ракет и беспилотников во время боевых вылетов.

Однако эксперты подчеркивают, что украинская система ПВО в значительной степени зависит от поставок западных ракет, и все перебои с боеприпасами могут создавать серьезные риски для обороны воздушного пространства.

Как обострение на Ближнем Востоке повлияет на Украину

Ранее мы писали, что конфликт вокруг Ирана может повлиять на военную поддержку Украины со стороны США, поскольку американские ресурсы и запасы оружия могут быть переориентированы на Ближний Восток.

Реклама

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап предупреждает: если Иран будет продолжать атаки нынешними темпами еще две недели, арсеналы ракет к системам Patriot в регионе будут опустошены. Это создаст огромную проблему для Украины, поскольку спрос на дефицитные снаряды PAC-3 MSE вырастет по всему миру.

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач называет события на Ближнем Востоке «вторым фронтом» глобальной войны, где непосредственное столкновение США и Ирана разрушает ось Москва-Тегеран. Это фиксирует крушение старого мирового строя и выход конфликтов за пределы региональных. Для Украины такая эскалация создает стратегическое окно: поражение Ирана ослабляет «евразийскую пирамиду» агрессоров и может принудить Кремль к уступкам под давлением Китая. Разрушение иранской «опоры» чревато всей конструкцией КНР-КНДР-РФ, что дает надежду на перелом ситуации в пользу Украины.

В то же время Newsweek пишет, что операция США против Ирана может выгодно сыграть на руку Кремлю, несмотря на риск потери Тегерана как военного союзника. Действия администрации Трампа способны укрепить позиции РФ, поскольку силовые методы Вашингтона оправдывают российскую агрессию в Украине и отвлекают ресурсы и внимание Запада от Киева. Экономически Москва выигрывает от скачка цен на нефть более 100 дол. за баррель, что нивелирует влияние санкций. Для Путина идеальным является затяжной конфликт, который истощает Запад и дает России главный ресурс — время.