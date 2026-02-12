- Дата публикации
-
- Категория
- Оружие
- Количество просмотров
- 873
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинские FP-5 "Фламинго" атаковали российский арсенал: видео запуска
Опубликовано видео пуска украинских крылатых ракет FP-5 «Фламинго» по российской базе хранения боеприпасов в Котлубани (РФ). На территории арсенала были зафиксированы сильные взрывы с последующей вторичной детонацией.
В сети обнародовали видео пуска украинских крылатых ракет FP-5 «Фламинго» по базе хранения боеприпасов в/ч 57229-51 вблизи Котлубани Волгоградской области России. По данным опубликованного видео, момент запуска показывает шесть ракет, достигших цели.
Активист и советник Министра обороны Украины Стерненко опубликовал видео.
Он кратко прокомментировал его.
«Какая же красота!» — написал Стерненко.
Что известно об ударах по арсеналу боеприпасов РФ
Ранее речь шла о том, что ракеты «Фламинго» также применялись против Мичуринского завода Прогресс в Тамбовской области и складов боеприпасов российской армии на временно оккупированной части Запорожской области.
Силы обороны Украины в ночь на 12 февраля нанесли сокрушительный удар по одному из крупнейших арсеналов Главного ракетно-артиллерийского управления России. Для атаки использовали ракеты FP-5 «Фламинго», что повлекло за собой мощную детонацию, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
На территории арсенала были зафиксированы сильные взрывы с последующей вторичной детонацией.
Отметим, что в ночь на 12 февраля россияне жаловались на взрывы на заводе «Прогресс» в Тамбовской области и складе боеприпасов возле Котлубани Волгоградской области РФ. Очевидцы запечатлели моменты взрывов и пожара на видео.
Также отдельно подтвержден удар 11 февраля по нефтеперерабатывающему заводу «Волгоградский».