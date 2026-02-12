ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Оружие
Количество просмотров
873
Время на прочтение
1 мин

Украинские FP-5 "Фламинго" атаковали российский арсенал: видео запуска

Опубликовано видео пуска украинских крылатых ракет FP-5 «Фламинго» по российской базе хранения боеприпасов в Котлубани (РФ). На территории арсенала были зафиксированы сильные взрывы с последующей вторичной детонацией.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Фламинго

Фламинго / © Associated Press

В сети обнародовали видео пуска украинских крылатых ракет FP-5 «Фламинго» по базе хранения боеприпасов в/ч 57229-51 вблизи Котлубани Волгоградской области России. По данным опубликованного видео, момент запуска показывает шесть ракет, достигших цели.

Активист и советник Министра обороны Украины Стерненко опубликовал видео.

Он кратко прокомментировал его.

«Какая же красота!» — написал Стерненко.

Что известно об ударах по арсеналу боеприпасов РФ

Ранее речь шла о том, что ракеты «Фламинго» также применялись против Мичуринского завода Прогресс в Тамбовской области и складов боеприпасов российской армии на временно оккупированной части Запорожской области.

Силы обороны Украины в ночь на 12 февраля нанесли сокрушительный удар по одному из крупнейших арсеналов Главного ракетно-артиллерийского управления России. Для атаки использовали ракеты FP-5 «Фламинго», что повлекло за собой мощную детонацию, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

На территории арсенала были зафиксированы сильные взрывы с последующей вторичной детонацией.

Отметим, что в ночь на 12 февраля россияне жаловались на взрывы на заводе «Прогресс» в Тамбовской области и складе боеприпасов возле Котлубани Волгоградской области РФ. Очевидцы запечатлели моменты взрывов и пожара на видео.

Также отдельно подтвержден удар 11 февраля по нефтеперерабатывающему заводу «Волгоградский».

Дата публикации
Количество просмотров
873
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie