Украинские КАБы против оккупантов: эксперт назвал дальность атак и главную уязвимость РФ

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ВСУ все чаще атакуют позиции и тылы российских кафиров с помощью управляемых авиационных бомб (КАБов), часть из которых являются разработкой украинского оборонно-промышленного комплекса. Это оружие стало настоящим кошмаром для захватчиков, ведь современная российская противовоздушная оборона оказалась фактически беспомощной украинским авиаударам.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце.

По словам аналитика, в настоящее время Силы обороны используют комбинированный арсенал высокоточного авиационного вооружения. Несмотря на строгую секретность, специалисты уверены, что Украина уже имеет собственные технологические успехи в этом направлении.

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«В первую очередь, относительно КАБ нет информации, что именно все управляемые авиационные бомбы — это были бомбы именно украинского производства. И действительно можем заключить, что часть из них могла бы быть именно такой. Во-вторых, нужно понимать, что раньше Украина получала и, возможно, сейчас имеет или получает определенное количество западных так называемых КАБов, например, американские комплекты типа „Джедам“ (JDAM) или другие», — отметил Долинце.

Эксперт добавил, что дальность полета таких платформ существенно варьируется. В зависимости от высоты и скорости самолета-носителя эти средства способны совершать точные удары на расстоянии от 10 до 130 и более километров глубоко в тыл врага.

Почему С-300 и С-400 не могут перехватить бомбы

Главным преимуществом КАБ перед другими средствами поражения, такими как крылатые ракеты или ударные беспилотники, является чрезвычайная сложность их перехвата. Бомба летит по баллистической траектории на колоссальной скорости, что делает ее почти неуязвимой для стандартных тактических систем ПВО.

«Совершая полет на сверхзвуковой скорости, врагу необходимо будет использовать фактически средства противодействия баллистике, то есть комплексы С-300 или С-400, которые в том числе могут быть слабоэффективными против таких управляемых авиационных бомб. Поэтому с высокой вероятностью большинство этих средств успешно будет добиваться своих целей. То есть, фактически, сейчас такой действительно прочной защиты от КАБов у россиян нет, и это тоже наше существенное преимущество», — подчеркнул авиаэксперт.

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В то же время Долинце признал, что проблема перехвата взаимна. Сейчас ни у России, ни у Украины нет технологий, которые позволяли бы массово и эффективно сбивать такие воздушные цели. Эти боеприпасы заняли свою уникальную и опасную нишу на поле боя.

Несмотря на очевидное технологическое преимущество и беспомощность российских противовоздушных систем, ключевым фактором в противостоянии остаются объемы производства. Кремль до сих пор имеет превосходство за счет советских запасов и конвейерного изготовления.

«Наибольшим вызовом в этом вопросе остается то, что, к сожалению, у России есть возможность использовать тысячи таких средств в месяц. Вот Украина пока, к сожалению, видим, что может использовать только сотни одной из таких платформ», — резюмировал Долинце.

Украинское оружие — последние новости

Украинские оборонные компании продолжают адаптировать производство к условиям войны. Чтобы снизить риски от российских ударов, предприятия рассредоточивают мощности между разными площадками и призывают европейских партнеров быстрее перенимать этот опыт.

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Украина также остается одной из ключевых площадок для развития современных беспилотных систем. Ранее в США признавали, что отстают от Украины в темпах производства и разработки дронов, активно меняющих тактику на поле боя.

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