Украинские КАБы уже на вооружении: эксперт объяснил, на что они способны

Использование украинских управляемых авиабомб (КАБ) может нанести российской армии серьезные потери — как в живой силе, так и в технике.

Об этом в комментарии Фокусу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

Разрушение девятиэтажки – не проблема

По словам Нарожного, одна украинская КАБ весом 500 кг способна снести два-три пролета стандартного девятиэтажного дома. Для сравнения баллистическая ракета с боеголовкой весом до 480 кг способна разрушить целый подъезд. Хотя скорость полета КАБ значительно ниже, это почти не влияет на разрушительную силу:

"КАБ летит медленнее, чем ракета, но мощность остается колоссальной", - подчеркнул эксперт.

Бетонобойные против фугасных: какие КАБы эффективнее?

Нарожный пояснил, что специализированные бетонобойные авиабомбы предназначены для поражения укрепленных целей — у них толстый стальной корпус и меньший заряд взрывчатки. Вместо этого обычные фугасные КАБы взрываются при контакте и пробивают максимум 1–2 бетонных перекрытия.

"Фугасные бомбы не берут бункера, но вполне эффективны против гражданской инфраструктуры. Именно поэтому Россия активно применяет КАБы во время штурмов городов", - отметил он.

Советские запасы и современные модули

Украина наследует десятки тысяч советских авиабомб, и именно их сейчас активно модернизируют, добавляя универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК). По словам Нарожного, вероятно, украинские инженеры создали КАБы, взяв за основу принципы российского УМПК, тогда как у американского аналога JDAM есть другая конструкция — с хвостовой частью и крыльями.

Как работает украинский КАБ

Современный украинский КАБ оснащен двумя системами наведения:

Инерционная система (гироскоп);

Коррекция по GPS.

Это позволяет достигать точности в пределах 3 метров на расстоянии до 60 км. Особую роль играет тип GPS-антенны – в частности, CRP-антенны, которые могут иметь устойчивость к РЭБ и разное количество каналов: 4, 8, 12 или 16.

По оценкам эксперта, российский УМПК стоит до $150 000, тогда как американский JDAM – около $25–30 тысяч. Но последний хуже защищен от радиоэлектронного воздействия.

Совместимость с разными самолетами

Украинские КАБы могут сбрасываться с Су-24, Су-25, МиГ-29, а также F-16, что открывает широкие возможности для боевого применения:

"Это универсальное оружие, которое можно интегрировать в любой воздушный парк. И это уже меняет правила игры", - подытожил Павел Нарожный.

Напомним, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине идет разработка возможности массового производства баллистической ракеты "Сапсан". Он отметил, что положительные испытания этой ракеты уже состоялись раньше, но детали по срокам и объемам производства не разглашаются из соображений безопасности.

Ранее еще летом 2024 года Зеленский заявил, что ВСУ успешно опробовали первую баллистическую ракету собственного производства. Тогда президент не уточнил, о какой ракете шла речь. Однако сейчас, в июне 2025-го, президент подтвердил, что успешные испытания ракеты "Сапсан" уже прошли.