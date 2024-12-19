Украинские корветы ADA: новое оружие в морской войне и миссиях НАТО

Корветы типа Ada являются современными кораблями прибрежной зоны, обладающими возможностями противолодочных операций и патрулирования в открытом море с широким использованием в конструкции принципов стелс-технологии.

Украинские корветы типа ADA будут оснащены системами ПВО, платформами для базирования беспилотных летательных аппаратов и ракетно-ударным вооружением, что сделает их ключевыми элементами для совместных миссий НАТО и защиты морских торговых путей.

Об этом в интервью АрмияInform сообщил командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вицеадмирал Алексей Неежпапа.

Этот проект стартовал в 2021 году по решению Президента Украины. Первый украинский корвет, "Иван Мазепа", проходит испытания и вскоре присоединится к ВМС. Второй корабль, Иван Выговский, был спущен на воду в этом году.

"Как я говорил раньше, нельзя решить все проблемы только морскими дронами, даже вопросы ПВО. Чтобы защитить гражданские суда в море, следующие морскими путями вдали от побережья, нужно иметь достаточно мощное ПВО, а оно очень габаритное и тяжелое. Наши корветы уже оборудованы мощным вооружением для ведения разведки и средствами ПВО", – рассказывает Неежпапа.

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Корветы типа ADA станут ключевыми элементами обороны и вкладом в международную безопасность. По словам вицеадмирала, эти корабли будут выполнять широкий спектр задач:

• Защита морских путей. Мощные средства ПВО позволят корветам защищать гражданские суда, находящиеся вдали от побережья.

• Миссии НАТО и ЕС. Корабли будут участвовать в международных операциях, в частности, в Черном и Средиземном морях.

"Наши корабли будут вовлечены в состав морских тактических групп НАТО", — подчеркнул он.

• Базирование беспилотных систем. Корветы снабжены платформами для безэкипажных систем и торпедами.

"К тому же корветы — это платформы для беспилотных и безэкипажных систем, они оснащены торпедами, как уже можно понять, у них очень много функций и назначений, поэтому их и называют многоцелевыми", — подчеркивает Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, Командующий ВМС рассказал, что украинские ВМС стали частью элитного клуба, производящего крылатые ракеты. Современный "Нептун" существенно отличается от образца 2022 года.