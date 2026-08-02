Украинские Magura могут стать на вооружение США: какое условие

Украинские Magura

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Министерство обороны США объявило конкурс на закупку готовых безэкипажных катеров, способных нести беспилотники. Инициатива Подразделения оборонных инноваций США направлена на поиск не просто концептов, а уже работающих технологических решений. Так, украинские дроны Magura могут быть приняты на вооружение США.

Об этом пишет Defence Express.

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Украинские Magura могут стать на вооружение США

У украинских морских дронов есть все шансы пополнить арсенал оборонных сил США. Согласно выдвинутым критериям, катера должны иметь операционную дальность не менее 200 морских миль (370 км) и развивать скорость от 10 узлов (18,5 км/ч).

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Техника должна нести на борту по меньшей мере два дрона разных типов с полезной нагрузкой от 2 кг. Среди ключевых требований — использование не только ударных камикадзе, но многоразовых беспилотников для разведки, радиоэлектронной борьбы или ретрансляции связи с возможностью их возвращения на борт.

Также безэкипажные катера-носители должны самостоятельно выявлять, идентифицировать и преследовать цели.

В Пентагоне подчеркнули, что это только базовый набор, который хотят видеть среди тех, кто попытается представить свою разработку. Предпочтение отдадут наиболее широкому функционалу.

По итогам конкурса победители смогут получить контракты на покупку общей стоимостью до 200 миллионов долларов США.

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Среди украинских разработок главными претендентами на участие числятся катера Magura MV7 и Magura V7 от компании UForce. Разработчики уже имеют совместное производство в США с американской ReconCraft и предлагают технику с запасом хода до 800 морских миль (1481 км) и скоростью до 39 узлов (72 км/ч).

Катера интегрированы с разнообразным вооружением — от зенитных ракет и пулеметных модулей до тяжело бомбардировочных дронов серии NEMESIS.

Основное преимущество украинской платформы — максимальный уровень технологической готовности, проверенный в реальных боях. В различных модификациях эти БЭКи уже уничтожили около 11 российских кораблей и катеров в Черном море, а также сбили два вертолета Ми-8 и два истребителя Су-30СМ.

Кроме того, во время прошлогодних учений НАТО REPMUS 2025, украинские катера успешно «потопили» условный фрегат Альянса так, что его экипаж даже не зафиксировал атаки.

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Отбор будет проходить в три этапа:

Прием заявок длится до 10 августа. После этого компании будут иметь 29 дней на демонстрацию катеров на полигоне. Осенью и в начале 2027 года состоятся тестирование модульности, улучшение характеристик и 120-дневное развертывание. Победители первых двух этапов получат по 40 млн долларов. С начала 2027 года до лета будут длиться финальные испытания с призом в 20 млн долларов и перспективой основного контракта.

Технически по д требования США подходят и другие украинские разработки, в частности, Katran и Sea Baby. Компания UForce также пока официально не заявляла о своем участии. Если украинские разработчики захотят принять участие в конкурсе Пентагона, им придется конкурировать с американскими и европейскими разработчиками.

Поврежденные российские корабли превратились в «черную дыру» бюджета агрессора

Напомним, эффективность украинских ударов по российскому флоту не стоит оценивать только по количеству полностью уничтоженных судов. По словам руководителя программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павла Лакийчука, большинство атак украинских дронов имело целью временно вывести корабли из строя и «покалечить» их, а не обязательно потопить.

При этом даже не уничтоженные, а поврежденные суда наносят России серьезный экономический ущерб. Вместо того чтобы приносить доходы в российский бюджет и компании типа «Роснефти» или «Газпрома», они нуждаются в значительных расходах на свой ремонт.

Кроме этого, эксперт отметил, что часть поврежденных кораблей, которые ремонтируют россияне, покидает Азово-Черноморский бассейн и переходит работать в Финский залив.

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