Украинские морские дроны Magura испытали в США: чем они заинтересовали американцев

Морской дрон Magura MV7 / © Defence blog

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Украинские морские дроны Magura MV7 опробовали в США в качестве носителей воздушных беспилотников во время учений Bayonet Quest 26 в штате Мичиган. Такая конфигурация позволяет запускать воздушные дроны с морской платформы, расширяя возможности разведки и потенциально позволяя пилотируемым судам действовать дальше опасных зон.

Об этом сообщило издание Defence Blog.

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Magura MV7 на учениях армии США: как морские дроны запускали БпЛА

Учения Bayonet Quest 26 продолжались с 26 сентября по 6 октября. В них принимали участие военнослужащие 7-й пехотной дивизии армии США, входящей в состав Multi-Domain Command-Pacific.

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«Дивизия охарактеризовала обучение как тестирование автономных систем и беспилотных летательных аппаратов для расширения возможностей наблюдения, оперативного радиуса и принятия решений», — говорится в сообщении военных.

На обнародованных изображениях видно, что на носовой части украинских безэкипажных судов Magura MV7 были установлены специальные платформы для запуска воздушных дронов. Морские беспилотники также испытывались во взаимодействии с пилотируемым патрульным катером Mk VI.

© Defence blog

В 7-й пехотной дивизии США отметили, что такая схема позволяет совмещать возможности морских и воздушных беспилотных систем и расширять радиус разведки без необходимости приближать пилотируемые суда к потенциальным угрозам.

Чем известны морские дроны Magura и как Украина делится опытом с НАТО

Украинские морские дроны Magura стали известны благодаря операциям против кораблей Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Крыма. Впоследствии появились модификации, оснащенные вооружением, в том числе ракетами и пулеметами.

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«Украинская военная разведка в 2025 году сообщала, что вооруженные ракетами лодки Magura сбивали российские боевые самолеты над Черным морем», — отмечает Defence Blog.

Испытания в Мичигане прошли на фоне более широкого интереса союзников к украинскому опыту использования беспилотных систем. По данным Defence Blog, за несколько дней до этого Украина применила систему управления полем боя DELTA для координации воздушных, надводных и подводных дронов вместе с радиолокационными системами во время проводимых в Португалии учений НАТО REPMUS 2026.

Это было третье участие Украины в этих учениях. По данным ISW, системы, передающие телеметрию по стандарту НАТО STANAG 4817, интегрировали в DELTA. Система продолжала работать даже при нестабильной связи.

Напомним, 1 октября Украина впервые применила свою баллистическую ракету FP-7 в боевых условиях. По данным The Wall Street Journal, целью стала российская военная позиция на временно оккупированной территории Украины.

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Впоследствии генеральный директор компании Fire Point Ирина Терех сообщила, что Украина запустила FP-7 и по территории России.

Кроме того, в Украине разработали беспилотник для эвакуации тяжелораненых военных непосредственно с поля боя. Такую разработку создали для помощи бойцам в опасных условиях, когда эвакуация обычным транспортом затруднена из-за обстрелов и угроз повторных ударов.

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