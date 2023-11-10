Украинские пилоты уже учатся на F-16 в воздухе – Игнат

Украинские военные уже проходят обучение на американских самолетах F-16 в воздухе.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, обучение пилотов на этих западных самолетах "продвигается согласно плану".

"Процесс пошел – и это самое главное. Партнеры не слишком хотят детализировать процесс прохождения обучения. Но то, что пилоты уже учатся на F-16 в воздухе напрямую", – рассказал он.

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Он отметил, что сейчас начали обучение не все украинские пилоты.

"Не все, конечно. Некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе с инструктором на боевых самолетах. Поэтому все идет по плану", – сказал Игнат.

F-16 для Украины: что известно

В Минобороны Нидерландов заявили, что пять нидерландских истребителей F-16 уже направляются в Европейский учебный центр F-16 (EFTC) в Румынии, где проходят тренировки украинские пилоты.

Известно, что обучение украинских пилотов на F-16 в США, Аризоне, будут продолжаться 5-9 месяцев.

После того, как украинские пилоты пройдут обучение на F-16, они сперва будут летать на 2-х местных вариантах американских самолетов.

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