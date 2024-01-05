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Украинские пилоты в США завершат обучение на F-16 до конца 2024 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Украинские пилоты в США завершат обучение на F-16 до конца 2024 года

Истребитель F-16 / Фото: Getty Images

Пилоты из Украины проходят подготовку на авиабазе в штате Аризона.

Украинские пилоты будут проходить подготовку в Соединенных Штатах на истребителях F-16 до конца 2024 года.

Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает ЕН.

Он напомнил, что группа украинских лётчиков проходит подготовку на авиабазе в штате Аризона.

"Как вы знаете, в зависимости от уровня навыков пилотов, оно (обучение. – Ред.) может длиться от пяти до восьми месяцев. Так что ожидаю, что где-то до конца года эти пилоты завершат обучение, но более конкретных сроков назвать не могу", – добавил Райдер.

Ранее небольшая группа украинских пилотов, прибывших в США в сентябре, прошла языковая учеба на авиабазе Лакленд в штате Техас.

Напомним, ранее сообщалось, что Норвегия отправит в Данию F-16 и инструкторов для учений украинских пилотов.

Кроме того, мы ранее информировали, что получение Украиной истребителей F-16 выходит на финишную прямую.

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Дата публикации
Просмотры
237
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