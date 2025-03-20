Украинские ракеты изменяют баланс сил: Киев увеличивает выпуск "Нептуна"

Нанесение ударов по НПЗ усиливает угрозу для российской нефтяной промышленности, которая является ключевым источником дохода для экономики страны-агрессора.

Попытка Дональда Трампа договориться с Владимиром Путиным о 30-дневном прекращении огня не увенчалась успехом, однако в Кремле, похоже, рассматривают возможность уменьшения атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Тем временем украинская армия успешно испытала свою новую дальнобойную крылатую ракету "Нептун", нанесшую сокрушительный удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу.

Об этом рассказывает Politico.

Точный удар по НПЗ в Туапсе

В ночь на 14 марта украинские военные применили новую модификацию ракеты "Нептун" для удара по НПЗ в Туапсе (Краснодарский край, РФ), расположенный почти в 1000 км от контролируемой Украиной территории. Последствия атаки оказались значительными – пожар охватил территорию более тысячи квадратных метров, и потребовалось три дня для ее ликвидации.

По официальному заявлению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате удара загорелись цистерны с 20 тысяч тонн бензина.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил результаты использования дальнобойного "Нептуна".

Опасность для российской нефтяной отрасли

Нанесение ударов по НПЗ усиливает угрозу для российской нефтяной промышленности, которая является ключевым источником дохода для экономики страны-агрессора. Украинская армия уже несколько месяцев активно атакует объекты энергетической инфраструктуры РФ, используя дроны для ударов по НПЗ, трубопроводам и насосным станциям. По оценкам экспертов Украина уже вывела из строя около 10% нефтеперерабатывающих мощностей России.

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Украинский депутат Роман Лозинский написал в Facebook:

"Путин фактически признал Трампу, насколько эффективны наши дальнобойные удары по российской энергетике. Это наш стратегический козырь".

Преимущества "Нептуна" перед дронами

В отличие от беспилотников, крылатые ракеты значительно сложнее для перехвата. Они летят на скорости, близкой к звуковой, и обладают более высокой точностью.

Однако это оружие не является абсолютной гарантией перелома в войне.

"Эти ракеты не изменят ход войны сами по себе, даже если их станет больше. Россия запустила в Украину гораздо больше разных ракет, но мы все еще держимся", – объяснил Николай Белесков, аналитик Национального института стратегических исследований.

В то же время он подчеркивает необходимость развития ударного потенциала, ведь будущая стратегическая оборона Украины должна базироваться на сочетании ракетных и беспилотных атак.

Украина – в клубе производителей дальнобойных ракет

Благодаря созданию "Нептуна" Киев присоединяется к узкому кругу стран, способных самостоятельно производить высокоточные крылатые ракеты.

"Это оружие с дальностью более 500 км, которое несет мощные боеголовки, способны нанести значительный ущерб целям", – отмечают военные эксперты.

На сегодняшний день лишь несколько стран обладают подобным вооружением:

Франция и Великобритания имеют Storm Shadow/SCALP, уже поставляемые Украине.

Германия и Швеция владеют Taurus, но пока отказываются передавать их Киеву.

США обсуждают возможность поставки JASSM, однако решение пока не принято.

Украина кроме "Нептуна" также разрабатывает собственные ударные беспилотники. В феврале Владимир Зеленский представил турбореактивный БПЛА "Ад" с дальностью полета до 700 км.

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Таким образом, сочетание новейших ракетных технологий и беспилотных ударных платформ позволяет Украине эффективно поражать стратегические цели на территории РФ и ослаблять ее военный и экономический потенциал.

Украина продолжает активную разработку и производство собственных крылатых ракет, а Нептун-МД становится ключевым элементом ее военной стратегии.

Масштабирование производства и сотрудничество с ЕС

Киев делает ставку на наращивание производства ракет, в частности, расширяя возможности собственного ВПК. В ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже изготовила около 100 ракет разных типов. Производственные мощности продолжают расти, а государственные и частные компании ищут новые технологические решения для повышения эффективности вооружений.

Одно из ключевых направлений – международное сотрудничество. В прошлом году Украина заключила партнерское соглашение с Румынией по производству ракет "Нептун". Это позволяет Украине расширять производство вне своей территории, что снижает риски от атак российских войск и способствует бесперебойному снабжению вооружения.

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Аналитики считают, что дальнейшее привлечение финансирования со стороны ЕС может существенно ускорить производство и предоставить Киеву больше независимости в ведении боевых действий.

"Финансирование со стороны ЕС помогло бы увеличить добычу и предоставило Украине большую свободу действий — независимо от США", — отметил военный аналитик Николай Белесков.

"Нептун" как инструмент сдерживания

Расширение ракетного арсенала не только позволяет Украине наносить точечные удары по стратегическим объектам России, но и выступает весомым сдерживающим фактором. После серии успешных атак на российские НПЗ в Москве все больше опасаются возможности украинских ударов по критически важной инфраструктуре.

По оценкам экспертов, способность Украины самостоятельно производить ракеты дальнего радиуса действия изменяет баланс сил на фронте и делает невозможным для России безнаказанное использование своей глубокой территории для ведения войны.

"Нептун-МД" ставит Украину в ряд немногих стран, владеющих технологиями производства современных крылатых ракет большой дальности. Это меняет правила игры в войне", — отмечает Белесков.