Украинские ракеты могут получить европейские "сердца": что стоит за новым соглашением

Украинская бронетехника договорилась о стратегическом партнерстве с чешской AviaNera Technologies

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Украинские ракетные и беспилотные системы могут получить больше возможностей для производства двигателей. Украинская бронетехника договорилась о стратегическом партнерстве с чешской AviaNera Technologies, которая специализируется на силовых установках для дронов, баражирующих боеприпасов и ракет.

Соглашение было подписано 15 июня в Париже во время оборонной выставки Eurosatory 2026, передает пресс-служба компании.

Договоренность предполагает сотрудничество в поставке турбореактивных и турбовинтовых двигателей разных классов мощности для украинских ракетных и беспилотных платформ. В перспективе стороны рассматривают также создание совместных предприятий, расширение производственных мощностей и локализацию технологий в Украине.

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Для украинской оборонной промышленности это важно, ведь двигатели остаются одним из ключевых узких мест в производстве беспилотников и ракетных систем. Стабильные поставки и локализация части технологий могут ускорить производство и снизить зависимость от внешних цепей.

Генеральный директор Украинской бронетехники Владислав Бельбас заявил, что соглашение должно усилить ракетный и беспилотный потенциал Украины.

«Наша цель – создать новые возможности для производства современных двигателей для ракетных и беспилотных систем. Совместное развитие производственных мощностей и будущее создание совместных предприятий позволит нам не только интегрировать современные европейские технологии в украинские платформы, но вместе разрабатывать системы высокоточного вооружения нового поколения», — сказал Бельбас.

Он добавил, что речь идет о долгосрочном альянсе, который должен сделать украинскую оборонную промышленность более самодостаточной и более интегрированной в европейскую архитектуру безопасности.

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AviaNera Technologies также отмечают, что силовые установки часто становятся ограничительным фактором в производстве беспилотных систем и управляемых ракет.

Генеральный директор компании Павел Чеха отметил, что AviaNera расширяет производство двигателей и планирует локализовать его на ключевых рынках, среди которых Украина.

«Силовые установки часто являются узким местом в производстве беспилотных летательных систем и управляемых ракет. Именно поэтому наша стратегия заключается в расширении производства и его локализации на ключевых рынках, к которым, несомненно, принадлежит Украина», – заявил Чехал.

Он также напомнил, что Украинская бронетехника уже сотрудничает с CSG — промышленно-технологической группой, в которую входит AviaNera. По его словам, новое соглашение в сфере силовых установок является логическим продлением предыдущего проекта по лицензионному производству боеприпасов западного калибра.

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AviaNera Technologies – чешская компания в составе Czechoslovak Group, одного из крупнейших оборонно-промышленных холдингов Центральной Европы. Она занимается разработкой и производством компактных турбореактивных и турбовинтовых двигателей для беспилотных авиационных систем, баражирующих боеприпасов, крылатых ракет и других авиационных платформ.

Украинское оружие: последние новости

Украинские оборонные компании продолжают адаптировать производство к условиям войны. Чтобы снизить риски от российских ударов, предприятия рассредоточивают мощности между разными площадками и призывают европейских партнеров быстрее перенимать этот опыт.

Украина также остается одной из ключевых площадок для развития современных беспилотных систем. Ранее в США признавали, что отстают от Украины в темпах производства и разработки дронов, активно меняющих тактику на поле боя.

Кроме того, украинские компании развивают свои ракетные решения. В частности, Украина успешно опробовала ракету-перехватчик FP-7.x, которую рассматривают как более дешевую альтернативу американским ракетам Patriot. Производитель Fire Point уже готовится масштабировать производство и интегрировать ракету в систему ПВО Freya.

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