Украинские разработчики создали «плащ-невидимку» для ВСУ, превосходящую аналоги НАТО

Об этом говорится в статье на «Телеграфе» . Как отмечается, отечественные производители уже освоили производство антитепловизионных пончо, основанных на технологии Stealth.

Современное поле боя стало прозрачным, подчеркивает автор. Датчики различных диапазонов (от NIR до LWIR) способны фиксировать тепловой след объекта на расстоянии в километры. В отличие от обычных термоодеял, которые просто удерживают тепло внутри, создавая критический «эффект парника», украинская разработка основана на управлении излучательной и отражательной способностями.

Использование металлизированного серебряного слоя на нейлоновой основе позволяет бойцу буквально «сливаться» с ландшафтом в диапазоне от 0,75 до 14,0 микрон. Серебро обеспечивает сверхнизкую тепловую эмиссию, превращая человека в малоконтрастное пятно для вражеского тепловизора. При этом материал остается паропроницаемым: пот выводится наружу, что предотвращает перегрев и последующее тепловое «демаскирование», которое обычно происходит с дешевыми аналогами уже через 20 минут активного движения.

Однако, несмотря на готовность производителей к серийному выпуску, Министерство обороны Украины и Агентство оборонных закупок пока не спешат с масштабными заказами. Эксперты подчеркивают, что в условиях «войны датчиков» такое снаряжение должно стать базовым стандартом, как бронежилет или каска, поскольку профессиональный оператор БПЛА или артиллерист — это ресурс, который невозможно быстро масштабировать без надлежащей защиты от обнаружения.