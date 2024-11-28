Украинские разведчики сожгли вражескую РЛС "Подлет" в Крыму: сколько она стоит и для чего предназначена

Радиолокационная станция в оккупированном Крыму обнаруживала воздушные цели на малых и предельно малых высотах в сложных помеховых обстоятельствах.

В результате успешной операции ГУР МО Украины на территории временно оккупированного Крыма уничтожена радиолокационная станция россиян за 5 млн долларов.

Главное управление разведки МО сообщило об этом 28 ноября.

28 ноября 2024 года в результате успешной операции ГУР МО Украины на территории временно оккупированного Крыма уничтожен российский радиолокационный комплекс "Подлет".

Фото: ГУР МО

Что известно об РЛС "Подлет"

По информации разведчиков, мобильная РЛС 48Я6-К1 "Подлет" используется врагом для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложных помеховых обстоятельствах.

Примерная стоимость уничтоженного вражеского радиолокационного комплекса "подлет", предназначенного, в частности, для выдачи целеуказаний для ЗРК С-300 и С-400, составляет 5 млн долларов.

Напомним, 17 ноября неизвестные БПЛА атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол" в РФ.

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