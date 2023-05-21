Украинские зенитчики "спасли репутацию" ЗРК Patriot — эксперт

В Саудовской Аравии, пользуясь американскими противоракетными системами, пропускают террористические атаки боевиков.
Отбив атаки российских ракет "Кинжал", украинские военные, прошедшие сжатый курс обучения, продемонстрировали миру высокий потенциал американских противоракетных систем Patriot. На фоне неудачного использования этой техники в Саудовской Аравии наши зенитчики буквально спасли репутацию этих зенитно-ракетных комплексов.
Об этом рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский в интервью Radio NV.
По его словам, ожидалось, что с помощью систем Patriot украинская ПВО сможет сбивать ракеты Искандер и Х-22, но относительно "Кинжалов" были сомнения.
В частности, Киричевский рассказал, что в Саудовской Аравии, где установлено 200 пусковых установок Patriot, есть соответствующая инфраструктура и помощь американских инструкторов, бывает пропускают атаки йеменских хуситов.
Боевики с территории Йемена раз в два-три месяца обстреливают Саудовскую Аравию комбинированными ударами с использованием Shahed 136, примитивных баллистических ракет и копий ракет Х-55. При этом отдельные удары достигают цели.
Эксперт отметил, что столь неудачное использование систем Patriot приводило к падению репутации этих противоракетных систем, а Россия даже пыталась продать Саудовской Аравии комплекс "Абакан", который якобы может сбивать баллистические цели.
"Буквально Аллах спас Саудовскую Аравию, чтобы не совершить такую ерунду и не купить у россиян эти ЗРК, и не просадить окончательно репутацию американского Patriotа... Наши зенитчики со сжатым курсом обучения, выжали из Patriot буквально то, о чем американцы сами не догадывались", — подчеркнул Иван Киричевский.
Напомним, в ночь на 16 мая российская армия нанесла удар по Киеву. Украинская ПВО сбила все вражеские ракеты и дроны, в том числе 6 "Кинжалов". Это уникальное событие, свидетельствующее о том, что наша противовоздушная оборона может уничтожать все, что летит в нашу сторону.
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