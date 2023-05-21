Украинские зенитчики "спасли репутацию" ЗРК Patriot — эксперт

Отбив атаки российских ракет "Кинжал", украинские военные, прошедшие сжатый курс обучения, продемонстрировали миру высокий потенциал американских противоракетных систем Patriot. На фоне неудачного использования этой техники в Саудовской Аравии наши зенитчики буквально спасли репутацию этих зенитно-ракетных комплексов.

Об этом рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский в интервью Radio NV.

По его словам, ожидалось, что с помощью систем Patriot украинская ПВО сможет сбивать ракеты Искандер и Х-22, но относительно "Кинжалов" были сомнения.

В частности, Киричевский рассказал, что в Саудовской Аравии, где установлено 200 пусковых установок Patriot, есть соответствующая инфраструктура и помощь американских инструкторов, бывает пропускают атаки йеменских хуситов.

Боевики с территории Йемена раз в два-три месяца обстреливают Саудовскую Аравию комбинированными ударами с использованием Shahed 136, примитивных баллистических ракет и копий ракет Х-55. При этом отдельные удары достигают цели.

Эксперт отметил, что столь неудачное использование систем Patriot приводило к падению репутации этих противоракетных систем, а Россия даже пыталась продать Саудовской Аравии комплекс "Абакан", который якобы может сбивать баллистические цели.

"Буквально Аллах спас Саудовскую Аравию, чтобы не совершить такую ерунду и не купить у россиян эти ЗРК, и не просадить окончательно репутацию американского Patriotа... Наши зенитчики со сжатым курсом обучения, выжали из Patriot буквально то, о чем американцы сами не догадывались", — подчеркнул Иван Киричевский.

Напомним, в ночь на 16 мая российская армия нанесла удар по Киеву. Украинская ПВО сбила все вражеские ракеты и дроны, в том числе 6 "Кинжалов". Это уникальное событие, свидетельствующее о том, что наша противовоздушная оборона может уничтожать все, что летит в нашу сторону.

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