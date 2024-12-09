Украинский разведывательно-ударный комплекс был допущен к эксплуатации в ВСУ: что о нем известно

Роботизированный боевой комплекс Droid TW 12.7 уже подтвердил свою надежность в ходе боевых испытаний.
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации украинский роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе с пулеметом Browning 12.7 — Droid TW 12.7.
Об этом сообщили в Минобороны.
Что известно о Droid TW 12.7: технические характеристики и надежность
Украинский разведывательно-ударный наземный комплекс подтвердил свою надежность в ходе боевых испытаний.
Технические характеристики Droid TW 12.7:
- пулемет калибра 12.7 мм
- гусеничная платформа для самых сложных условий
- дистанционное управление через планшет
- работает на цифровой связи.
Как сообщил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, Droid TW 12.7 уже кодифицирован и допущен к эксплуатации в ВСУ.
"В условиях современной войны технологии играют решающую роль в обеспечении преимущества на поле боя. Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 — это значительный шаг к внедрению инноваций в Вооруженные Силы Украины", — сказал Клименков.
По его словам, в Минобороны кодифицируют образцы, становящиеся надежным инструментом для украинских защитников, помогая им выполнять задачи в самых сложных условиях.
Напомним , украинский дрон преодолел более 1000 км и одним ударом уничтожил российские военные корабли.
Читайте также: