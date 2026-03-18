Украинский стартап в сфере беспилотников пережил взрывной дебют на фондовом рынке США

Украинские военные технологии привлекают все большее внимание инвесторов в США. Один из стартапов в области беспилотников показал рекордный дебют на бирже Nasdaq — крупнейшей в США электронной системе торговли ценными бумагами.

Об этом сообщает cbsnews.

Речь идет о компании Swarmer, основанной украинцами, но зарегистрированной в американском Остине. За первый день торгов ее акции выросли более чем на 700%, завершив сессию на уровне 31 доллара.

Как говорится в сообщении, Swarmer разрабатывает программное обеспечение, позволяющее одному оператору управлять сотнями дронов одновременно. Эту технологию активно применяют украинские военные с 2024 года.

Итак, ключевым преимуществом стартапа является опыт, полученный непосредственно в боевых условиях.

«Платформа Swarmer была использована более чем в 100 тысячах реальных боевых миссий в Украине. Это позволяет постоянно совершенствовать алгоритмы и создает преимущество, которое невозможно воспроизвести в лаборатории», — отмечают в компании.

Украина как центр военных инноваций

Эксперты считают, что Swarmer — только первый пример новой украинской волны с американской юрисдикцией и инвестициями.

Во время полномасштабной войны Украина стала одним из лидеров в производстве недорогих FPV-дронов и технологий, связанных с ними. Однако главной проблемой остается нехватка финансирования.

По данным Минобороны Украины, в 2025 году потенциальные производственные возможности оборонной отрасли составили 35 млрд долларов, но фактическое внешнее финансирование составило всего 6,1 млрд долларов, говорится в сообщении.

Одним из путей решения проблемы называют выход украинских компаний на американский рынок и привлечение партнеров по оборонному сектору США.

В частности, эксгоссекретарь США Майк Помпео присоединился к совету директоров украинского производителя Fire Point, а связанная с семьей Трампов американская компания Powerus планирует создавать совместные предприятия с украинскими производителями после смягчения экспортных ограничений, передает cbsnews.

Интерес Пентагона

«США также заинтересованы в более дешевых украинских технологиях как дополнении к собственному дорогому вооружению», — говорится на cbsnews.

Пентагон уже тестирует дроны разных производителей.

Более того, президент Владимир Зеленский заявлял о готовности Украины делиться опытом в сфере противодействия дронам, в частности на Ближнем Востоке.