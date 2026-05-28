Развитие украинской баллистики блокирует не только РФ: Зеленский сделал заявление о давлении

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает работать над созданием собственного баллистического оружия и систем противодействия баллистическим угрозам. В то же время, по его словам, этому сопротивляется не только Россия.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами 28 мая.

По словам президента, тема развития украинской баллистики вызывает обеспокоенность не только у РФ, но и у части международных игроков из-за вопросов конкуренции и оборонного бизнеса.

«Украинскую баллистику не хочет не только Россия. Россия — по понятным причинам, но не только Россия — также по понятным причинам. Причины в бизнесе, в конкуренции», — сказал Зеленский.

Украина создает современную антибаллистическую систему

Президент также сообщил, что Украина параллельно работает над созданием современной европейской антибаллистической системы.

Первым крупным партнером по этому направлению стала Швеция. По словам Зеленского, уже летом Киев планирует привлечь к проекту и другие международные партнеры.

Украина рассчитывает перейти к практической реализации решений, которые должны усилить защиту страны от баллистических атак и укрепить оборонный потенциал.

