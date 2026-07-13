Украинскую ракету FP-7.x могут адаптировать к Patriot: что известно о перспективном проекте Freya

Patriot / © Getty Images

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Украина рассматривает разные пути усиления противоракетной обороны на фоне постоянных атак российскими баллистическими ракетами. Одной из перспективных разработок является Freya с новой ракетой FP-7.x, которая по своим характеристикам и концепции близка к американской PAC-2 GEM-T, используемой в зенитном комплексе Patriot.

Об этом сообщает Defense Express.

Что известно о FP-7.x

По данным издания, ракета FP-7.x, разрабатываемая компанией Fire Point в рамках проекта Freya, создается как средство борьбы с баллистическими целями. Ее конструкция концептуально похожа на советскую ракету 48Н6 для комплексов С-300/С-400, однако использует современную элементную базу, композитные материалы, новое твердое топливо и современные системы управления.

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Одной из главных особенностей проекта является применение инфракрасной головки самонаведения немецкой компании Diehl, в то время как советские ракеты использовали полуактивное радиолокационное наведение.

Возможна ли интеграция с Patriot

Эксперты отмечают, что на маршевом участке полета FP-7.x и ракеты Patriot используют схожий принцип радиокомандного управления с помощью радиолокационной станции. Поэтому теоретически можно рассматривать возможность адаптации украинской ракеты к инфраструктуре Patriot.

В частности, если отдельная модификация FP-7.x получит систему наведения, совместимую с PAC-2 GEM-T, это позволило использовать радиолокационные станции AN/MPQ-53 или AN/MPQ-65, входящие в состав комплекса Patriot.

В то же время специалисты отмечают, что речь идет только о теоретической возможности, а не о готовом техническом решении.

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Какие существуют препятствия

Полная интеграция украинской ракеты в американский комплекс выглядит маловероятной из-за существенных конструктивных отличий.

FP-7.x почти на два метра длиннее PAC-2 GEM-T, имеет больший диаметр и примерно вдвое большую массу. Поэтому украинскую ракету невозможно будет использовать со стандартных пусковых установок Patriot без серьезных изменений конструкции.

Кроме технических затруднений, существуют и промышленные ограничения. Производители ракет Patriot — американские компании Raytheon и Lockheed Martin, поэтому интеграция посторонней ракеты может потребовать не только сложных технических решений, но и отдельных договоренностей по лицензиям и производству.

Несмотря на это, в Defense Express обращают внимание, что в настоящее время США активно работают над поиском более дешевых средств перехвата баллистических ракет для систем Patriot. Именно поэтому украинский проект Freya потенциально может вызвать интерес в будущем, если его характеристики будут отвечать требованиям современной противоракетной обороны.

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