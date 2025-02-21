Способна долететь до Москвы: украинские разработчики представили крылатую ракету "Трембита"

За три года в Украине появилось более полутора тысяч оборонных стартапов.

На крупнейшем за всю историю Украины форуме оборонных инноваций Defense Tech Innovations Forum, состоявшемся в пятницу, 21 февраля, в Киеве, представили сотни дроновых и ракетных украинских технологий. Среди фаворитов мероприятия – ракета "Трембита", которая, по словам разработчиков, способна долететь до Москвы.

Об этом сообщил Telegram-канал главы Минцифры Михаила Федорова.

"За три года в Украине появилось 1500+ компаний — производителей дронов, ракет, роботов, РЭБа и инноваций. Большинству из этих разработок не существовало в 2022 году, а сейчас украинский рынок Defense Tech развивается невероятно быстро", – говорится в сообщении.

Заявленные характеристики "Трембиты":

вес боевой части – 20 кг;

дальность поражения – более 140 км;

скорость – более 400 км/ч.

"Такие меры — наш сигнал для инвесторов и разработчиков создавать компании в Украине и инвестировать в наши оборонные технологии. За три года мы изменили правила игры в Defense Tech. И сейчас можем выделить два ключевых фактора, которые стали геймченджерами: открытие рынков и геймификация войны", — отметил Федоров.

Он добавил, что в Defense Tech Innovations Forum приняли участие 150 иностранных инвесторов, в том числе крупные оборонные компании, которые заинтересованы инвестировать в украинских разработчиков.

Кроме "Трембиты" на форуме показали наземный дрон-камикадзе, который вместо колес имеет мины ТМ-62, а также дистанционно управляемый боевой модуль Wolly 7,62, предназначенный для выполнения боевых и разведывательных задач в сложных условиях.

Напомним, о разработке ракеты "Трембита" стало известно еще в 2023 году. Украинские инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS заявили, что планируют развернуть производство "Трембиты" по всей стране в формате "гаражных мастерских".

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