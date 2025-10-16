Запуск ракеты Tomahawk / © Associated Press

Если президент США Дональд Трамп примет решение о предоставлении Украине ракет Tomahawk, то украинцы придумают способ, как запускать их даже из кузова пикапа.

Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес в интервью «24 каналу».

Он отметил изобретательность украинцев в отношении технологий.

«Я думаю, что Украине не нужна подводная лодка для запуска Tomahawk. Вероятно, найдутся инженеры, которые смогут придумать, как запустить Tomahawk даже из кузова пикапа. Так что пусть Украина самостоятельно решит эту проблему. Давайте просто дадим ей такую возможность», — сказал Ходжес.

По словам американского генерала, до сих пор нет уверенности в том, что администрация Трампа уже приняла решение о поставках этих ракет.

«Я думаю, что в администрации есть люди, которые еще не убеждены или не выполняют указания президента так быстро и четко, как он ожидает или нам всем хотелось бы видеть», — отметил он.

При этом Бен Ходжес выразил надежду, что Tomahawk станет «мощным средством» для дальнобойных ударов по России, «особенно по объектам нефтегазовой инфраструктуры и заводам по производству боеприпасов или местам, где россияне производят беспилотники».

Он подчеркнул, что жалобы Кремля на то, что поставки этих ракет приведут к обострению в отношениях России с США, не должны останавливать Вашингтон, хотя заметил, что из соображений безопасности о прибытии этих ракет заранее сообщать не нужно.

«Нам не следует этого знать. Было бы замечательно, если бы прибытие Tomahawk было бы обнародовано только после крупных взрывов на российских нефтеперерабатывающих заводах. Это лучший способ», — подытожил Ходжес.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk были бы «чрезвычайно опасным шагом " и ухудшат отношения Москвы и Вашингтона.