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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Оружие
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Украинцы создали карманный детектор, которых перехватывает видео с российских дронов

Украинский стартап CODE380 представил карманное устройство DVision SDR, которое перехватывает видео с российских беспилотников в реальном времени.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Карманный перехватчик видео

Карманный перехватчик видео

Украинские аэроразведчики нашли способ обращать глаза на российских беспилотников против них самих. Киевский технологический стартап CODE380 представил карманный приемник DVision SDR, который в реальном времени перехватывает кадры из вражеских дронов и транслирует их украинским защитникам.

Об этом пишет TechCrunch.

Как новая разработка перехватывает видео с российских дронов

Секрет кроется в уязвимости россиян: их дроны передают изображение в открытый эфир без шифрования. Благодаря этому наши бойцы видят картинку с камеры противника еще до того, как враг нанесет удар, и точно знают, куда направлен вектор атаки.

Гаджет весит лишь 283 грамма, что делает его вдвое легче большинства аналогов. К тому же он работает на спецчастотах, которыми оккупанты с июня начали оснащать свои новые модели дронов «Молния». Стоит такой детектор 24 тысяч гривен.

Полный цикл сканирования занимает около 9 секунд. Дальность обнаружения составляет:

  • до 10 км — в диапазоне 500–6000 МГц;

  • до 5 км — в диапазоне 6000–7000 МГц;

  • до 3,5 км — в диапазоне 7000–8700 МГц.

Устройство питается от аккумулятора емкостью 10 000 мАч через порт USB Type-C и может работать непосредственно во время зарядки. В комплект входят устройство и две всенаправленные антенны.

Помимо основного назначения, D·Vision SDR предлагает расширенный функционал: тестирование собственных систем РЭБ, обнаружение цифровых БпЛА, удаленный мониторинг через ПК, планшет или телефон, запись фото и видео на карту памяти SD, мониторинг конкретной частоты или полосы, а также инструмент «Водопад».

Почему «Флэш» раскритиковал разработку

Специалист в области военных радиотехнологий и советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов отмечает, что большинство детекторов не видят эти частоты или видят их плохо.

Он также предостерег, что слепое доверие к стандартным сканерам может стоить жизни.

Впрочем, технологический поединок продолжается. Бескрестнов предупреждает о грядущем переходе врага на «цифру», что «ослепит» новейшие приемники.

По данным The New York Times, некоторые «Молнии» уже тестируют автопилот на чипах Nvidia — такие беспилотники действуют бесшумно в радиоэфире и не излучают никаких сигналов.

Украина заменяет военными роботами

Напомним, Украина активно увеличивает использование наземных роботизированных комплексов на фронте, чтобы снизить контакт военных с опасностью и заменить бойцов в рискованных операциях.

По данным Минобороны, НРК выполняют самые разные задачи на передовой: доставляют боеприпасы, обеспечивают логистику и эвакуируют раненых, а их применение уже распространилось на 167 украинских подразделений.

Динамика привлечения роботов стремительно растет: если в ноябре 2025 года было выполнено 2500 операций, а в январе 2026 года — более 7500, то только за март 2026 с помощью НРК осуществлено более 9000 боевых и логистических задач. Всего за первые три месяца 2026 года роботы заменили военных более чем в 21 тысяче операций.

Эффективнее всего роботов используют 3-я ОШБ, 1-й отдельный медицинский батальон, рота беспилотных систем 92-й ОШБ, 95-я ОДШБ и 3-я БрОП «Спартан».

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