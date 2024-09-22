Умеров рассказал, сколько дронов в год способна производить Украина

Украина имеет возможности производить несколько миллионов дронов ежегодно.

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Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

Он заявил, что в этом году Украина будет закупать более миллиона дронов.

"Мы со своей стороны не говорили, сколько мы можем выработать. Но несколько миллионов дронов мы можем выработать, из которых госбюджет некоторые вещи оплачивает, некоторые средства мы находим у партнеров. То есть наша способность – более нескольких миллионов дронов. И мы это способны сделать ", – заявил Умеров.

Он подчеркнул, что на следующий год Украина не даст врагу себя обойти и будет производить дронов в несколько раз больше.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики начали обрабатывать дроны неизвестным веществом.

Кроме того, мы ранее информировали, что дроны СБУ поразили инфраструктуру военного аэродрома "Шайковка" в России.

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