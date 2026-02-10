Уничтожение "Искандеров" на старте: авиаэксперт объяснил, почему Украина не поражает баллистику еще до запуска

Баллистические ракеты РФ можно уничтожать еще на старте, но для этого Украине нужны разведка и эффективная ракетная программа / © Associated Press

Украина должна сосредоточиться на уничтожении вражеских баллистических ракет еще на этапе их запуска, в частности, комплексов типа «Искандер».

Об этом в эфире телеканала «КИЕВ 24» заявил авиационный эксперт Константин Криволап.

По его словам, для эффективного поражения баллистики на старте необходимы качественная разведка и средства поражения.

«Можно уничтожать не тогда, когда она летит к нам, а когда ее собираются запустить. Для этого должна быть необходима разведка, для этого должны быть необходимые средства поражения», — сказал Криволап.

Эксперт отметил, что украинские баллистические и крылатые ракеты теоретически способны уничтожать пусковые установки противника еще до запуска ими ракет.

Криволап выразил надежду, что в перспективе Вооруженные силы Украины смогут поражать вражеские «Искандеры» на расстоянии 100-150 км. В то же время, он признал, что в настоящее время ракетная программа в Украине работает недостаточно эффективно, что ограничивает возможности превентивных ударов по таким целям.

Эксперт подчеркнул, что развитие собственных ракетных технологий и усиление разведывательных способностей являются ключевыми условиями для уменьшения угрозы российских баллистических атак.

