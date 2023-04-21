Уоллес заявил о "беспрецедентной поддержке" Украины и призвал ее усиливать в дальнейшем

Британский министр обороны заявил, что страны Запада будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Международная поддержка украинцев постепенно растет, но союзники должны приложить больше усилий для помощи Украине в борьбе с российскими захватчиками.

Такое мнение высказал глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес, информирует Sky News.

Уоллес заявил, что другие страны-партнеры должны ускорить доставку военной помощи Украине в знак постоянной международной поддержки.

"Мы обеспечиваем бесчисленное количество храбрых украинцев боевой подготовкой, снаряжением и боеприпасами, которые срочно необходимы для отражения варварского вторжения России", – заявил министр, добавив, что Лондон может гордиться своей поддержкой Киева.

Также Воллес заявил, что "послание из Рамштайна" понятно. Поддержка Украины на международном уровне растет. На встрече в формате "Рамштайн" было больше всего стран с начала основания подобного формата. Также страны увеличивают пожертвования и ускоряют доставку помощи.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно", – добавил Воллес.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин по итогам 11-го заседания в формате "Рамштайн" заявил, что в Министерстве обороны Соединенных Штатов понимают, какой будет ситуация на фронте в Украине в следующие критические месяцы.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на встрече так называемой "танковой коалиции" был подписан договор о создании в Польше Центра технического обслуживания и ремонта основных боевых танков Украины Leopard 2.

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