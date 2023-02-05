"Усиление НАТО "охлаждает" горячие головы в Кремле": эксперт о реакции Путина на танки для Украины

В Кремле прекрасно понимают, что имеющееся вооружение вооружение не идет по сравнению с оружием РФ.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал директор Центра европейских инициатив Евгений Криштафович.

“Все месседжи, которые Путин пытается послать, в частности, в своей последней речи, о танках Leopard, которые после Великой Отечественной войны снова… в Великой Отечественной войне не было танков Leopard, но хорошо. Но снова с крестами угрожают им на территории, которую они считают своей почему-то. Это все действительно сделано, конечно, для того, чтобы в Германии народ передумал, чтобы была отсылка к их исторической вине и тому подобное», — отметил Евгений Криштафович.

Евгений Криштафович объясняет, что президент РФ Путин хорошо понимает немецкое общество, не зря он много лет "там шпионил".

"Он обращается, скорее, в этом смысле к ним, и это тоже игра, якобы, и на страхах, и на чувстве вины (...) Но может ли убивающий детей режим стреляет по роддомам, по домам мирных жителей, претендовать на какую-то роль морального маяка? Скорее всего, нет", — отметил эксперт.

По его мнению, политику России-агрессорки в абсолютном большинстве в Германии понимают и не доверяют ей.

"Сегодня, я думаю, в контексте украинской войны, там уже у многих появилось, наконец, понимание благодаря тому, что Украина постоянно находится в международных новостях, что это не коллективные россияне, что есть нюансы", — считает Криштафович.

Он отметил, что кроме РФ блока НАТО так серьезно никто больше не угрожает в мире.

“И когда мы живем в состоянии достаточно мирного неба над головой, то разговоров о том, что необходимо увеличивать бюджет блока НАТО, то есть отчисления всех стран-членов Альянса в процентах от ВВП значительно больше, чем это предусмотрено, конечно, таких разговоров никто не ведет. А для чего? Зачем складывать это оружие в больших количествах, если оно не применяется. Вот сколько нужно для того, чтобы поддерживать боеготовность для любых неожиданных угроз, которые перед военным Альянсом могут быть, да, этого достаточно. До этого речь шла о том, что стандартом предусмотрено 2%. Эстония исправно отчисляла этот процент от своего бюджета, многие страны этого не делали. Франция и Германия не делали этого, процент был значительно ниже. Сейчас и у них идет дискуссия о том, что необходимо поднять под 2,5%, сделать обязательным минимумом”, — отметил директор Центра европейских инициатив.

Добавим, что ВСУ ожидают из промышленных складов Германии 160 основных боевых танков Leopard 1. Немецкие производители может отремонтировать значительную часть имеющихся у них боевых машин.

Также напомним, что первый танк Leopard 2 отправился в Украину самолетом из Канады.

Читайте также: