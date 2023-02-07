Успеет ли Украина опередить россиян, сформировав ударный кулак на базе западного оружия – объяснение

Оружие от стран-союзников в Украину уже поступает. В то же время становится очевидным, что самолеты до апрельской операции получить не удастся.

В интервью ТСН.ua об этом сказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Во-первых, оружие уже идет. Когда мы говорим о танках, там, кроме танков Leopard, Abrams и Challenger, есть еще танк Т-72, которые нам ремонтирует Чехия. И эти танки идут. Этот компонент у нас постоянно усиливается", – отметил Самусь.

По его мнению, в течение марта в Украину пойдут уже западные танки, а к концу марта техника поступит в тех объемах, с которыми уже можно воевать.

Однако в отношении самолетов эксперт настроен менее оптимистично.

"Вопрос самолетов очень важен. Очевидно, что из F-16 у нас не получится. Я пока говорю об апреле. Если говорить о таких самолетах, как Rafale или Gripen, то одна-две эскадрильи могли бы изменить ситуацию на фронте. Достигнутое господство в воздухе на каком-то даже небольшом районе боевых действий уже давало бы свои результаты, очевидно, что с этим мы не успеваем на апрельскую операцию, но если говорить о деоккупации Крыма, то господство в воздухе имеет очень важное значение. ,чтобы создавать условия для уничтожения любой военной инфраструктуры на оккупированном Крыму", — отметил эксперт.

Добавим, что украинские военные отправились за границу тренироваться на Leopard 2.

Также напомним, что военный эксперт Олег Жданов рассказал о преимуществах западных танков.

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