Успехи Украины на поле боя провоцируют "пронзительные звуки" из Москвы — МИД Британии

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли дал четко понять, что никакие угрозы из Кремля не повлияют на решение помочь Украине.

Чем больше успехов Украина получает на поле боя, тем более "пронзительные звуки" будут звучать из Москвы.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, информирует France 24.

На вопрос журналиста по поводу поставки Украине самолетов F-16, Клеверли отверг угрозы России по поводу эскалации конфликта.

"Мы сознательно решили, что не можем допустить, чтобы эскалация риторики или бряцание оружием со стороны Владимира Путина или Кремля помешали нам поступать правильно", — сказал британский министр.

Недавно глава МИД России. Сергей Лавровый заявил, что Запад "играет с огнем", поставляя Украине самолеты для защиты от российских агрессоров.

Клеверли дал четко понять, что никакие угрозы из Кремля не повлияют на решение помочь Украине.

"По мере того, как украинцы приближаются к успеху и приближаются к победе, из Кремля будут звучать более регулярные и более пронзительные звуки. Это будет неизбежной реакцией на отсутствие успеха России на поле боя", — заявил Клеверли.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский рассказал, сколько денег и времени необходимо построить инфраструктуру для F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что российских пропагандистов охватила истерика из-за передачи истребителей F-16 Украине.

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