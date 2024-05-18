Устали ждать: военные говорят, что на фронте западной помощи до сих пор нет

В ВСУ утверждают, что ни боеприпасы, связанные с "чешским планом", ни пакет помощи от США до них не дошли.

Украинские военные, находящиеся на Донбассе, заявили, что уже устали ждать поставок оружия от стран Запада, которого до сих пор нет на передовой.

Также читайте Дефицита ATACMS не будет: правда ли это и сколько таких ракет есть у США

Об этом пишет издание Le Monde.

Журналисты французского издания пообщались с военными, утверждающими, что ни боеприпасы, связанные с "чешским планом", ни пакет помощи от США, до них не дошли.

"Мы читаем новости, но мы реалисты. Мы полагаемся только на то, что у нас действительно есть под рукой. У нас хватает боеприпасов для стрелкового оружия, но нам не хватает всего прочего: дронов, средств борьбы с дронами, снарядов, ракет. И мы видим, что поставки продолжают снижаться и становятся все более нестабильными. Они покрывают только самый минимум", — сказал один из бойцов.

Другие военные говорят, что отсутствие артиллерийской огневой поддержки и беспилотников приводит к существенным потерям.

"Мы также теряем много техники из-за вражеских FPV. Нам абсолютно необходимы постановщики помех. Мой батальон потерял свой последний шифратор два дня назад", — рассказал украинский военный.

А танковая рота 28-й бригады заявила, что испытывает нехватку снарядов и топлива.

"Антидроновая установка помех у нас всего одна на всю роту, состоящую из десяти танков Т-64. На каждую пару танков нужен хотя бы один глушитель", — говорит защитник.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может получить первую партию снарядов в количестве 180 тысяч в рамках чешской инициативы уже в июне, а дальнейшие поставки будут значительно большими объемами.

Кроме того, мы ранее информировали, что Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 16 мая заявил, что впервые за годы войны ни у одной из бригад в Украине нет дефицита артиллерийских снарядов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.