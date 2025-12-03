Утрачено ли Sea Baby: СБУ объяснила ситуацию с морскими дронами после заявлений Румынии

СБУ отреагировала на сообщение Румынии о якобы украинском дроне Sea Baby Фото иллюстративное

В Службе безопасности Украины опровергли утверждение о якобы утрате морского дрона Sea Baby и нарушении территориальных вод Румынии украинскими беспилотниками.

Об этом СБУ сообщила в комментарии для «Суспільного».

В спецслужбе подчеркнули, что все задействованные в операциях в Черном море дроны Sea Baby работают в штатном режиме и выполняют задачи в соответствии с утвержденными планами.

«Все морские беспилотники СБУ Sea Baby продолжают выполнять боевые задания. Ни один из аппаратов не был потерян», — отметили в ведомстве.

Также в СБУ подчеркнули, что их беспилотные системы не приближались к румынскому побережью и не входили в территориальные воды Румынии. Все операции проводятся в определенных районах и направляются исключительно против законных военных целей государства-агрессора.

Напомним, что 3 декабря Министерство обороны Румынии сообщило, что военные водолазы нейтрализовали дрейфующий объект недалеко от порта Констанца. По данным румынской стороны, вероятно, речь шла о морском дроне типа Sea Baby.

ранее стало известно, что морские дроны СБУ поразили два подсанкционных нефтетанкера «теневого флота» РФ KAIRO и VIRAT в Черном море, о чем сообщили источники в СБУ в комментарии «Суспільному».