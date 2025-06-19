Уже не F-16: Нидерланды сменили приоритеты военной помощи Украине

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

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Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что следующим стратегическим направлением поддержки Украины после передачи всех истребителей F-16 станут поставки беспилотников.

Об этом он рассказал в интервью агентству "Укринформ".

По словам Брекельманса, приоритеты военной поддержки со стороны Гааги постепенно менялись. Первоначально это были защитные средства, в том числе шлемы и переносные зенитные комплексы Stinger. Затем в фокусе оказались зенитные системы Patriot и их компоненты, а затем истребители F-16, все 24 из которых уже переданы украинской стороне.

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"Мы передали все 24 истребителя, но также продолжаем поставлять боеприпасы, запчасти, проводить обучение", - отметил министр.

Как подчеркнул Брекельманс, сейчас внимание сосредоточено на дронах, причем речь идет не о базовых FPV-моделях, а о более сложных беспилотных системах.

"В настоящее время нашим новым приоритетом являются дроны, в большинстве своем сложные. То есть не простые FPV-дроны, а более усовершенствованные", - подчеркнул он.

Кроме дронов, Нидерланды продолжают снабжение других видов вооружений и техники: средств ПВО, бронетранспорта, различных типов боеприпасов, горючего и другого оборудования, необходимого украинскому войску.

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По словам министра, Нидерланды оказывают Украине военную помощь на уровне 3-3,5 млрд евро ежегодно. Этот объем поддержки правительство намерено сохранить и в 2026 году. Брекельманс добавил, что в 2024 уже использовано более 2 миллиардов из предусмотренных средств, что свидетельствует о ускорении оказания помощи.

"Сейчас нашими приоритетами являются беспилотники. Это противовоздушная оборона, это все, что связано с F-16, а также с морской безопасностью", - подытожил министр.

Напомним, в мае Нидерланды официально завершили передачу Украине всех обещанных истребителей F-16. 27 мая был передан последний из 24 боевых самолетов, которые правительство страны пообещало предоставить ВСУ.