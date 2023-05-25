На Белгородщине создают батальоны ТРО, однако оружия не дают: почему

О том, что так называемому ТРО не дают оружия заявил в интервью и Пригожин и раскритиковал это.

ВБелгородской области создано семь батальонов терробороны, насчитывающих около трех тысяч человек, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Он также уточнил, что пока не решен вопрос оружия бойцов терробороны в соответствии с законодательством РФ.

Политконсультант Дмитрий Васильев в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал, почему не спешат с решением этого вопроса.

"Выглядит больше как пиар-акция, чем серьезное намерение. Мало того, этого серьезного намерения создавать такие территориальные вооруженные группировки власти России боятся. Да и региональные Белгородские власти этого боятся. Потому что они понимают, что могут быть созданы формирования, которые получат оружие и захотят присоединиться к легиону Свободной России, что они будут освобождать, например, территорию Белгородщины от путинского режима. Они этого боятся, поэтому не дают оружие", — заявил Васильев.

Он отметил, что это выглядит просто как пиар-акция для того, чтобы показать россиянам, что есть "адекватный ответ" кремлевской власти на эти новые вызовы.

"Лапин кричал "За семью". Вот они и будут это кричать, но каждый по-своему будет понимать родину и ее интересы. Я думаю, что это произойдет в ближайшем будущем. Это говорит о том, что именно поэтому не предоставляют оружие". этим представителям территориальной обороны, даже если они будут созданы на бумаге, все равно какая-то часть этих людей соберется и какая-то часть этих людей оружие получит во время наступления того же легиона Свободной России или от легиона, когда будут освобождены помещения ФСБ и оружие будет роздано этим территориальным самообороновцам для того, чтобы освобождать Белгородщину, затем Брянщину, потом Курщину и т.д.. Поэтому я думаю, что это процесс, который только начинается и если какая-то территориальная самооборона будет создаваться на региональном уровне, то это потенциально будут те войска, которые будут сражаться за то, чтобы освободить свой регион от путинского режима", – отметил Васильев.

Напомним, ранее сообщалось, что командование российских войск опрокидывает часть сил с востока Украины для укрепления границ Белгородской, Брянской и Курской областей РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что ситуация в Белгородской области после того, как туда зашли российские военизированные отряды из "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", никак не влияет на обеспечение безопасности Украины.

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