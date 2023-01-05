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В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи для Украины от США

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи для Украины от США

Фото: Associated Press

В новый пакет военной помощи могут войти дополнительные системы HIMARS.

Администрация президента США готова в ближайшие дни и недели объявить о новом выделении оборонной помощи Украине.

Об этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге 4 января, сообщает "Укринформ".

"Боевые действия на востоке Украины в последние несколько недель были особенно интенсивными. Думаю, нам следует ожидать, что такие боевые действия будут продолжаться еще достаточно длительное время", – сказал Кирби.

Именно поэтому США продолжат оказывать Украине помощь в сфере безопасности, сказал представитель Белого дома.

"Вы увидите, как мы продолжим делать это в ближайшие дни и недели", – анонсировал Кирби.

В то же время корреспондент "Голоса Америки" Михаил Комадовский со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что в новый пакет военной помощи могут войти дополнительные установки HIMARS.

Напомним, в канун нового 2023 года президент США Джо Байден подписал бюджет на новый финансовый год, содержащий пакет помощи для Украины. Так, в американском бюджете заложено около 45 млрд дол. для Украины и партнеров.

Отметим, по информации издания Politico, во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский просил у американского президента Джо Байдена предоставить современные танки и самолеты. Однако позиция Вашингтона не изменилась.

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Дата публикации
Просмотры
649
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