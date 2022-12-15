В Белом доме не подтвердили информацию о передаче Украине ПВО Patriot

В Администрации президента США отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию

В Администрации президента США пока не могут подтвердить информацию о том, что Вашингтон планирует поставить Украине системы ПВО Patriot в следующем пакете военной помощи.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передает Rai News.

"Я не могу подтвердить сообщение прессы о поставках Patriot в Украину. Мы всегда прозрачны по пакетам с оружием, которые мы отправили и отправим в Киев", — сказал он.

Кирби добавил, что США действительно готовят еще один пакет военной помощи Украины, в котором основное внимание уделяется системам ПВО, но он не может уведомить детали.

Напомним, ранее сообщалось, что в России отреагировали на планы США передать Украине в ближайшее время мощные системы ПРО Patriot и пригрозили "непредсказуемыми последствиями".

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне подтвердили передачу Украине систем Patriot.

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