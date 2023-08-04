В Белом доме опровергли информацию о планах поставлять Тайваню оружие, предназначенное для Украины

В Вашингтоне не собираются увязывать помощь для Украины с помощью Тайваня.

Соединенные Штаты не планируют лоббировать из-за Конгресса инициативу по поставке оружия Тайваню в рамках бюджетного запроса для помощи Украине.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, информирует РБК-Украина.

Он опроверг сообщения журналистов, что в Белом доме планируют работать с Конгрессом над тем, чтобы в рамках усилий по ускорению поставок оружия Тайваню заложить на запрос новый пакет финансовой помощи для Украины.

Напомним, что ранее издание Financial Times сообщило, что якобы президент США Джо Байден обратится в Конгресс с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня из дополнительного бюджета для Украины, чтобы ускорить поставки оружия стране на фоне роста угрозы со стороны Китая.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты хотят выкупить у Тайваня списанные зенитные комплексы MIM-23 Hawk с ракетами, которые позже отправят в Украину в рамках нового пакета военной помощи.

Кроме того, мы ранее информировали, что Тайвань заявил, что заметил два российских военных корабля у своего восточного побережья.

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