В Белом доме ответили Шольцу на его условие о поставках танков Украине

В Вашингтоне другая точка зрения на проблему поставок танков Украине

Международные партнеры и союзники должны сами определять, какое оружие могут передать Украине для защиты от российских захватчиков.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент Джо Байден считает, что каждая страна должна одобрять свои собственные суверенные решения о том, какие шаги по помощи в сфере безопасности они могут предпринимать и какую технику они могут предоставлять Украине", — отметила спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц готов отправить в Украину немецкие танки Leopard 2, если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams.

Кроме того, мы ранее информировали, что во время форума в Давосе Олаф Шольц уклонился от ответа на вопрос, получит ли Украина немецкие танки Leopard.

По информации CNN, в ближайшие дни Штаты объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине. Однако "Абрамсов" там не будет.

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