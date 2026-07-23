В борьбе за польские МиГ-29 в Украине появился неожиданный конкурент: подробности

Миг-29 / © Википедия

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Украина может получить конкурента в переговорах по польским истребителям МиГ-29. В Варшаве подтвердили, что один из союзников по НАТО обратился с запросом на советские самолеты, до сих пор находящиеся на вооружении Польши. В то же время, польская сторона уверяет, что переговоры с Киевом остаются первоочередными.

Об этом пишет Defence-Express.

Как сообщил в эфире Radio ZET заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский, Варшава получила предложение от одной из стран-членов НАТО по передаче польских МиГ-29.

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«Мы получили предложение от одного из наших союзников по НАТО», — сказал Залевский.

В то же время он подчеркнул, что приоритетом для польской стороны пока остаются переговоры с Украиной.

Чиновник не стал уточнять, какая именно страна обратилась с запросом. Несмотря на прямой вопрос журналиста по Болгарии, он отказался называть потенциального получателя самолетов.

Что сказали о переговорах с Украиной

Во время интервью Залевский также опроверг информацию о якобы требовании Польши получить украинские дроновые технологии в обмен на истребители.

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«Это какая-то выдумка», — заявил он.

По словам польского чиновника, компании из Польши уже участвуют в развитии украинских беспилотных технологий.

«Нет проблем с доступом к украинским технологиям, но продолжаются дискуссии, как МиГи могут быть переданы Украине», — добавил Залевский.

Тема передачи польских МиГ-29 Украине остается актуальной уже длительное время.

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Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава не готова передать самолеты из-за нерешенных вопросов между сторонами.

Впоследствии стало известно, что Украина и Польша возобновили переговоры. Одним из главных вопросов стало техническое состояние истребителей, которое украинские специалисты, по информации профильных медиа, оценили как неудовлетворительное.

Несмотря на критическое техническое состояние самолетов, возможность их модернизации все еще рассматривается. По имеющейся информации, Польша готова провести соответствующие работы, однако при условии, что будет найдено финансирование.

Таким образом, будущее польских МиГ-29 пока остается открытым. Варшава подтверждает, что интерес к самолетам проявляют и другие страны НАТО, но подчеркивает: переговоры с Украиной продолжаются и остаются для нее приоритетными.

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Передача МиГов Украине — последние новости

Напомним, одна из стран НАТО обратилась в Польшу с просьбой передать ей истребители МиГ-29, которые Варшава планирует отдать Украине. Польша не меняет своих планов по передаче самолетов. Только Польша и Болгария в Альянсе эксплуатируют МиГ-29. Болгария постепенно заменяет их на F-16 и не может быстро передать свои самолеты Украине из-за нехватки запасных частей.

Болгария может стать альтернативным получателем польских истребителей МиГ-29, если Польша и Украина не достигнут договоренностей об условиях их передачи. Эксминистр обороны Польши Януш Онишкевич отметил, что самолеты исчерпывают ресурс, и их восстановление требует больших затрат. Если Украина не готова их взять в текущем состоянии с обменом на дроновые технологии, Польша может передать их Болгарии.

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