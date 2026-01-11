- Дата публикации
-
- Категория
- Оружие
- Количество просмотров
- 503
- Время на прочтение
- 2 мин
В Британии готовят новую ракету для Украины: что известно о проекте Nightfall
Великобритания объявила о запуске проекта Nightfall – новой дальнобойной ракеты для Украины с дальностью более 500 км, устойчивой к РЭБ.
Великобритания объявила о запуске проекта Nightfall – новой тактической баллистической ракеты, которая должна усилить способность Украины наносить дальнобойные удары по военным целям России.
Об этом сообщили на сайте правительства страны.
В рамках программы Лондон проводит конкурс на скорую разработку наземной ракеты с дальностью более 500 км, способной действовать в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы и высокой угрозы на поле боя.
Что известно о Nightfall
дальность поражения – более 500 км;
боевая часть – 200 кг обычной фугасной взрывчатки;
высокая точность и устойчивость к РЭБ;
возможность запуска сериями из разных платформ с дальним быстрым отходом позиций;
ориентировочная стоимость – до £800 тыс. за ракету;
темпы производства – до 10 ракет в месяц.
В британском Минобороны подчеркивают, что Nightfall должен стать экономически эффективным инструментом дальнобойных ударов с минимальными ограничениями экспортного контроля.
Позиция Лондона
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что новые российские атаки по гражданской инфраструктуре лишь подтверждают нежелание Кремля говорить о мире.
"Путин продолжает вести незаконную войну, нанося удары по гражданским в морозные дни. Мы этого не потерпим и предоставим Украине передовое оружие для защиты", - подчеркнул Хили.
Министр по боеготовности и оборонной промышленности Люк Поллард добавил, что безопасность Европы напрямую зависит от силы Украины.
"Новые британские ракеты большой дальности позволят Украине оставаться в строю и дадут Путину еще один повод для беспокойства", - отметил он.
Сроки и финансирование
планируется заключить три контракта по £9 млн с промышленными группами;
первые три ракеты должны быть изготовлены в течение 12 месяцев для испытаний;
дедлайн подачи предложений – 9 февраля 2026;
подписание контрактов ожидается в марте 2026 года.
В Лондоне подчеркивают, что, хотя Nightfall создается с прицелом в поддержку Украины, проект также станет основой для будущих британских систем дальнобойного поражения.
