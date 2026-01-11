В Британии готовят новую ракету для Украины: что известно о проекте Nightfall

Великобритания / © Getty Images

Великобритания объявила о запуске проекта Nightfall – новой тактической баллистической ракеты, которая должна усилить способность Украины наносить дальнобойные удары по военным целям России.

Об этом сообщили на сайте правительства страны.

В рамках программы Лондон проводит конкурс на скорую разработку наземной ракеты с дальностью более 500 км, способной действовать в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы и высокой угрозы на поле боя.

Что известно о Nightfall

дальность поражения – более 500 км;

боевая часть – 200 кг обычной фугасной взрывчатки;

высокая точность и устойчивость к РЭБ;

возможность запуска сериями из разных платформ с дальним быстрым отходом позиций;

ориентировочная стоимость – до £800 тыс. за ракету;

темпы производства – до 10 ракет в месяц.

В британском Минобороны подчеркивают, что Nightfall должен стать экономически эффективным инструментом дальнобойных ударов с минимальными ограничениями экспортного контроля.

Позиция Лондона

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что новые российские атаки по гражданской инфраструктуре лишь подтверждают нежелание Кремля говорить о мире.

"Путин продолжает вести незаконную войну, нанося удары по гражданским в морозные дни. Мы этого не потерпим и предоставим Украине передовое оружие для защиты", - подчеркнул Хили.

Министр по боеготовности и оборонной промышленности Люк Поллард добавил, что безопасность Европы напрямую зависит от силы Украины.

"Новые британские ракеты большой дальности позволят Украине оставаться в строю и дадут Путину еще один повод для беспокойства", - отметил он.

Сроки и финансирование

планируется заключить три контракта по £9 млн с промышленными группами;

первые три ракеты должны быть изготовлены в течение 12 месяцев для испытаний;

дедлайн подачи предложений – 9 февраля 2026;

подписание контрактов ожидается в марте 2026 года.

В Лондоне подчеркивают, что, хотя Nightfall создается с прицелом в поддержку Украины, проект также станет основой для будущих британских систем дальнобойного поражения.

