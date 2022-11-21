В Британии подтвердили, что Украина не продает западное оружие преступникам

Все оружие используется для борьбы с российскими агрессорами
В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью сообщили, что нет доказательств того, что оружие, которое западные партнеры передавали Украине для защиты от российской агрессии, попало в руки преступников.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций при МКИП SPRAVDI.
Руководитель органа Грэм Биггар заявил, что Британия тесно сотрудничает с Европолом и странами Европы, чтобы быть уверенным, что ситуация с оружием отслеживается.
Он отметил, что Украина также отслеживает перемещение оружия, несмотря на то, что сейчас в стране идет война. Кроме того, некоторые СМИ неоднократно пытались продвигать фейковые тезисы о том, что якобы Украина продавала преступникам оружие, которое ей предоставляют для борьбы с российскими захватчиками.
Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, какое оружие нужно Украине для победы в войне.
Также мы информировали, что Украина получит военную помощь из ряда стран. В частности, речь идет о средствах ПВО, артиллерии, боеприпасах и зимней военной форме.
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