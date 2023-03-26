Категория
Оружие
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Британии показали обучение украинских артиллеристов (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
225
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Британии показали обучение украинских артиллеристов (фото)

Более 1000 украинских военных принимают участие в программе Великобритании, реализуемой в нескольких регионах.

Вторая группа украинских артиллеристов завершает обучение на 155-мм самоходной артиллерийской установке AS90, которые проходят на территории Великобритании.

Об этом проинформировало Минобороны Британии.

В сообщении указывается, что в настоящее время более 1000 украинских военных принимают участие в программе Великобритании, реализуемой в нескольких регионах.

Королевская школа артиллерии проводит обучение для воинов ВСУ на AS90. Процесс обучения возглавляют офицеры выпускники Королевской школы артиллерии.

"Великобритания стала первой страной, пожертвовавшей западные основные боевые танки, подарив эскадрон танков Challenger 2 с бронированными эвакуационно-ремонтными машинами, а также батарею из восьми пушек AS90 в "высокой готовности" и две батареи в "разной степени готовности", — говорится в сообщении.

©
©

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания направила в район Черного моря свой разведывательный самолет Boeing RC-135.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Российская Федерация является единственной страной, постоянно говорящей о ядерном оружии, а поставки украинским защитникам снарядов с обедненным ураном не являются ядерной эскалацией.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
225
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация