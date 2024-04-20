В Британии появился "самый смертоносный" танк: в чем особенности Challenger 3

На военном заводе в Телфорде уже к 2025 году планируется изготовить 148 новых танков Challenger 3.

В Великобритании наладили серийное производство танка Challenger 3, который называют "самым смертоносным" в истории страны.

О производстве полностью британского танка за последние 22 года сообщил министр обороны страны Грант Шаппс.

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На военном заводе в Телфорде уже к 2025 году планируется изготовить 148 новых танков Challenger 3. Ранее планировалось, что выпуск нового танка состоится в 2027 году, но из-за войны в Украине сроки пришлось сместить.

"Сейчас в Телфорде проводятся передовые модернизации, чтобы сделать этот танк самым смертоносным в истории армии Великобритании, давая нашим солдатам огневую мощь, необходимую для защиты страны", — отметил британский министр обороны Грант Шаппс в своем сообщении в сети Х.

Среди особенностей нового танка Challenger 3:

новая 120-мм гладкоствольная пушка для использования "самых современных боеприпасов";

новый набор прицелов, обеспечивающий командирам танков улучшенные возможности целеуказания день и ночь;

новое решение для брони;

система активной защиты;

башня, которую можно установить на танки союзников и глобальных партнеров;

значительно улучшена подвижность благодаря модернизированному двигателю и новой гидрогазовой подвеске.

Предшественник этого танка Challenger 2 является одним из самых тяжелобронированных среди западных танков, но его главное вооружение — 120-мм нарезная пушка L30A1 — использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки. Поэтому Challenger 2 требует специальных боеприпасов – как бронебойных подкалиберных, так и осколочно-фугасных, включая уникальные бронебойно-фугасные HESH (позволяют эффективно уничтожать фортификации и легкобронированную технику противника на дальности до 8 км).

Напомним, в мае 2023 года Великобритания передала Украине все обещанные танки Challenger 2.

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