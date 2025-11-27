В Чехии стартовала кампания по сбору средств на дроны-перехватчики для Украины

Флаг Чехии

В Чехии объявили о запуске национальной кампании Charlie One, направленной на сбор средств для закупки дронов-перехватчиков для Украины. Проект набрал широкую поддержку, в частности его публично одобрил начальник Генерального штаба армии Чехии Карел Ржегка.

Об этом говорится на странице инициативы, сообщает NV.

Организаторами сбора выступили активисты объединения Skupina D, которые с первых месяцев полномасштабного вторжения передали Украине тысячи беспилотников. Новый проект стремится обеспечить Украину специализированными дронами-перехватчиками, способными уничтожать российские ударные БПЛА еще в воздухе, прежде чем они доберутся до украинских городов и поселков.

Поддержку Charlie One выразил генерал Карел Ржегка — начальник Генштаба ВС Чехии и почетный глава Skupina D. Он подчеркнул, что для него большая честь, что кампания носит его позывной Charlie. По словам генерала, такое название для беспилотника было выбрано, потому что именно так к нему обращались во время службы.

В своем видеообращении Ржегка подчеркнул, что гордится возможностью помочь Украине в защите гражданских. Он отметил, что каждый сбитый над Украиной дрон — это беспилотник, который не долетит в Чехию.

Charlie One — это специализированная оборонная система, созданная для быстрого перехвата ударных российских беспилотников. Дроны способны обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели как днем, так и ночью. Информация о производителе и технических характеристиках не раскрывается из соображений безопасности.

Стоимость одного такого дрона составляет примерно 60 тысяч чешских крон. В настоящее время в рамках кампании уже собрано более 5 миллионов крон.

Ранее сообщалось, что в Украине запустили серийное производство новейшего украинского дрона-перехватчика «Шахедов» под названием Octopus.

Мы ранее информировали, что чешская компания Reactive Drone оказалась под следствием из-за подозрения в значительных финансовых злоупотреблениях, связанных с перепродажей дронов украинской армии.