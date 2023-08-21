"В Дании находятся 70 украинских пилотов и авиаторов": Игнат об обучении на F-16

В Дании на военных учениях находятся не только пилоты, среди 70 человек, также и авиаторы.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Среди тех 70 не все пилоты, авиация — это огромный коллектив. Есть те, кто выполняет полеты, и те, которые их обеспечивают. Это очень большая армия людей, мы их называем авиаторы. И понятно, что им тоже нужно учиться обслуживать технику и обеспечивать полеты", — объяснил Игнат.

Сейчас в Дании находится первая волна пилотов, затем туда прибудут вторая и третья.

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"Другая группа пилотов — это молодые летчики, фактически вчерашние выпускники, которые поедут в Великобританию, где будут овладевать немного по более длинной программе. Но они будут проходить базовую подготовку — английский язык, легкомоторную западную технику с переходом потом на истребители", — говорит он.

Отмечается, что эта программа будет продолжаться дольше, возможно до 2 лет,

"И потому обучение летчиков в Харьковском университете Воздушных сил также будет уже на это ориентировано", — подытожил Игнат.

Напомним, что по результатам визитов президента Владимира Зеленского в Данию и Нидерланды 20 августа, стало известно о получении Украиной истребителей F-16.

В частности, Дания предоставит Украине 19 современных самолетов F-16.

Уже в этом, в 2023 году, первые 6 самолетов могут прибыть в Украину из Дании.

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