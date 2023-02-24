В Дании заявили о возможности предоставления Украине истребителей

В Дании заявили о вероятности предоставления Украине истребителей.

Такое заявление сделал исполняющий обязанности министра обороны Троелс Лунд Поульсен, передает Sky News.

Известно, что с 1970-х годов ВВС Дании приобрели 77 самолетов F-16. Около 30 из них на сегодняшний день находятся из них.

"Я не исключаю, что в какой-то момент может возникнуть необходимость рассмотреть передачу истребителей", – сказал Поульсен.

Отметим, что в этом году Украина пригласила у западных союзников более современное оружие, включая истребители. Впрочем, решение о передаче Украине истребителей не приняла ни одна страна.

Оружие для Украины

Напомним, что в Минобороны заявили, что решение партнеров предоставить Украине дальнобойное оружие уже принято.

Италия в дополнение к системам ПВО SAMP/T-MAMBA в новом пакете военной помощи вместе с Францией предоставит Украине и другие комплексы.

НАТО, ЕС и Украина совместно увеличат объем производства оружия и боеприпасов. Все это пойдет на нужды ВСУ и пополнение запасов союзников.

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