В Defense Express объяснили, сколько США выделят Украине помощи до инаугурации Трампа

Администрация действующего президента США Джо Байдена успеет передать Украине оружия на сумму 2,8 миллиарда долларов до инаугурации Дональда Трампа.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Он заявил, что сейчас есть информация о том, что администрация Байдена готовит новый пакет помощи.

"Но дело в том, что со счетов президентской программы изымают, когда оружие передают из запасов Пентагона. У них оставалось еще 2,8 миллиарда долларов, запланированных на 2024 год непосредственно в бюджете. И еще 2,8 миллиарда долларов, которые были по финансовой ошибке, обнаруженной аудитом летом 23-го года", — сказал он.

Кроме того, администрация Байдена по инаугурации Трампа успеет законтрактовать вооружение в интересах Украины.

"Технически, если США продолжит выделять пакеты помощи в том темпе, который был как раз за последние несколько недель, они успевают выделить еще 2,8 миллиарда долларов 100%. Также на программе USAID остается еще один миллиард долларов, но это просто заказ, который делается для оборонно-промышленного комплекса США в интересах Украины. Поэтому законтрактовать вооружение они, на мой взгляд, тоже вполне успевают до 20-го. января", — рассказал эксперт.

Вместе с тем, по мнению эксперта, не следует учитывать те деньги, которые были обнаружены как финансовая ошибка, рассчитывать не стоит.

"О тех средствах, которые были найдены как финансовая ошибка, вероятно, можно будет, наверное, забыть, потому что дело в том, что, несмотря ни на что, Пентагон продолжает считать так, как он считал. Для него важно то, сколько оружие стоит сейчас, а не во сколько ее там оценивают после усушки, утряски. И он об этом неоднократно заявлял. который сейчас стоит условно 3,5 тысяч долларов, то старый хоть и стоит условно 500, но он (Пентагон, — ред.) все равно считает то, чтобы поддерживать боеспособность, нужно потратить 3,5 тысячи долларов, чтобы возобновить поставки прямо сейчас. Здесь можно спорить, насколько это правильно, но, к сожалению, у нас нет других США, нет другого Пентагона, который предоставлял бы аналогичную помощь. Поэтому это помощь, ее можно критиковать, но от этого точно никому лучше не станет", — добавил Олег Катков.

Напомним, ранее сообщалось, что США наращивают производство ракет, часть из которых достанется Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп не намерен прекращать военную помощь Украине.

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