В Defense Express спрогнозировали «ответ» Кремля на поставку Украине ракет Tomahawk

Ракета Tomahawk / © Getty Images

Реклама

Ракеты Tomahawk могут быть предоставлены Украине, а в России позже придумают новую риторику. Пока Кремль вынужден вести диалог с помощью «вундерваффе» и других показательных средств.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт Валерий Рябых, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express.

«По угрозам Путина, последний аргумент был „Орешник“, по которому Кремль провел информационную операцию — якобы размещение в Беларуси. Однако никто не видел тех „орешек“, а даже их размещение не имеет военного значения, только информационное», — пояснил эксперт.

Реклама

Он добавил: «Например, чтобы бить „Орешником“ ракетами средней дальности по Европе, не нужно такое оружие размещать на белорусской территории».

По словам Рябых, поставки Tomahawk Украине не останется без реакции Кремля.

«В РФ могут ответить на Tomahawk так же, как отреагировали на вступление Финляндии в НАТО: мол, что не против и согласны. Так будет и с Tomahawk, а затем и с признанием проигрыша России в войне с Украиной», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Россия вынуждена использовать информационные средства, демонстрируя «вундерваффе» и другие показательные вещи для ведения диалога.

Реклама

«Однако мы видим, что сегодня в мире все меньше и меньше учитывают то, что говорят в Кремле и сам Путин», — добавил Рябых.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки до сих пор не приняли окончательное решение о поставках Украине крылатых ракет Tomahawk.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский сообщил, что на последней встрече с Трампом он не услышал от американского лидера слово «нет» на вопрос по поставкам дальнобойных ракет «Томагавк».