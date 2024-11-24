В "Дії" появится важная опция по разрешениям на владение оружием

Богдан Драпятый сообщил, что украинцы хотят видеть карты тиров и стрельбище, мастерских по ремонту оружия, а также магазины оружия.

В приложении "Дія" будет введена опция по получению и продлению разрешений на владение оружием.

Об этом сообщили в МВД Украины со ссылкой на слова заместителя министра внутренних дел Украины Богдана Драпятого в интервью изданию "Зеркало недели".

Драпятый отметил, что с июня 2023 года действует Единый реестр оружия и электронный кабинет владельца оружия – это существенно упростило для граждан представление документов на получение или продление разрешений.

Ранее МВД осуществило опрос среди пользователей электронного кабинета, что выявило: граждане хотят видеть в его функционале карты тиров и стрельбищ, мастерских по ремонту оружия, магазины оружия.

"Есть высокий спрос на продолжение цифровизации услуг, а потому это наш несомненный приоритет во всей системе органов МВД, определенный министром внутренних дел Украины Игорем Клименко", — сказал Богдан Драпятый.

Между тем, стало известно, что в Украине с 1 декабря будут действовать новые правила бронирования от мобилизации. Отметим, что отсрочки, назначенные через приложение "Дія" до 22 ноября, действуют на тот срок, на который их назначили, но не дольше 28 февраля 2025 года.

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